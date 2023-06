Le président Isaac Herzog a exprimé son inquiétude face à une « grande menace existentielle pour notre peuple, qui vient de l’intérieur », jeudi lors d’un événement organisé par le Congrès juif mondial (WJC) à Jérusalem.

Au cours de l’événement, plus de 120 dirigeants juifs de 50 pays et un groupe correspondant de plus d’une centaine de jeunes Israéliens se sont réunis à Jérusalem pour une rencontre avec Herzog dans le cadre du pont du leadership juif pour l’avenir du WJC.

Herzog a déclaré que « nous perdons progressivement des points de contact les uns avec les autres, perdons notre lien avec l’histoire contraignante qui nous maintient ensemble en tant que nation », a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que Herzog a dit d’autre lors de l’événement WJC?

Herzog a souligné la nature unique d’Israël en tant que petite nation de 15 millions d’habitants dans une mer de 8 milliards d’êtres humains. Cependant, il a noté que non seulement il y a un désaccord croissant entre les différentes parties de la nation, mais il semble également y avoir une perte de capacité à discuter les uns avec les autres et à sortir des chambres d’écho.

Le président Isaac Herzog au pont du leadership juif pour l’avenir du WJC à Jérusalem (crédit : SHAHAR AZRAN)

« L’aliénation et la polarisation jettent une ombre très réelle qui peut mettre en danger notre avenir », a averti Herzog. En tant que président de l’État d’Israël, il s’est personnellement engagé à inverser cette tendance et en a fait l’un des objectifs primordiaux de sa présidence d’approfondir le dialogue au sein de la nation.

L’objectif de Herzog est d’aider à redéfinir un récit contraignant, inclusif et durable pour la nation en encourageant les gens à s’entendre. « Ce groupe sait se parler », a-t-il dit à propos des personnes assises dans la salle, « mais nous parlons de millions d’êtres humains dans le monde et entre Israël et la communauté juive mondiale », a-t-il déclaré.

Herzog a chaleureusement accueilli le groupe, déclarant : « Le peuple juif du monde entier, notre diaspora juive, a énormément contribué à ce projet de construction de la nation qu’est Israël ».

« À cette fin, ces jours-ci, j’ai lancé l’Initiative de la voix du peuple, l’initiative du président pour le dialogue juif mondial, que j’appelle en hébreu « Kol Ha’am Siach Yehudi Olami », a-t-il expliqué.

«Il est conçu pour être une plate-forme où nous pouvons nous réunir en tant que peuple pour nous entendre, planifier ensemble, engager et élaborer des stratégies sur tous les problèmes majeurs qui affectent notre peuple. Et je crois que cela a un grand potentiel pour marquer une nouvelle étape dans l’évolution de la conversation juive mondiale », a expliqué Herzog.

Le président du CJM, Ronald S. Lauder, a souligné l’importance du rassemblement dans les commentaires de New York. « Dans une période difficile pour le peuple juif dans le monde et en Israël, il est plus important que jamais que nous reconnaissions ce qui nous unit en tant que peuple.

La délégation du CJM, voyageant entre Jérusalem et Tel-Aviv pour des activités, est composée de membres du Comité exécutif de l’organisation mondiale, du Corps diplomatique juif, de Lauder Fellowship et d’autres organisations étudiantes de premier plan telles que l’Union européenne des étudiants juifs et l’Union mondiale des étudiants juifs. . En plus de la rencontre avec Herzog. Une déclaration au nom du WJC a déclaré que ce groupe, surnommé le Pont du leadership juif pour l’avenir, comprenait également des Israéliens, membres de la Coalition du peuple juif, propulsée par Reut, « pour discuter des questions qui préoccupent la communauté juive mondiale et formuler des actions communes pour favoriser l’unité juive », selon le communiqué.

Le programme de trois jours a mis l’accent sur la construction de ponts entre les leaders d’opinion israéliens et ceux de la diaspora à travers des sessions approfondies.

Parmi les faits saillants, il y a eu une visite au ministère israélien des Affaires étrangères pour des réunions avec de hauts responsables, dont Shuli Davidovich, le chef du Bureau des affaires juives mondiales et des religions mondiales, qui a dirigé une session axée sur les questions mondiales et régionales préoccupantes pour la communauté juive mondiale.