Le président iranien tente d’apaiser la colère alors que les manifestations se poursuivent

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé mardi à l’unité nationale et a tenté d’apaiser la colère contre les dirigeants du pays, alors même que les manifestations antigouvernementales qui ont englouti le pays pendant des semaines ont continué de se propager dans les universités et les lycées.

Ses affirmations faisaient écho à celles du chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a accusé les États-Unis et Israël, les adversaires du pays, d’avoir incité aux troubles dans ses premières remarques sur les manifestations nationales de lundi. C’est une tactique familière pour les dirigeants iraniens, qui se méfient de l’influence occidentale depuis la révolution islamique de 1979 et blâment généralement les problèmes intérieurs sur les ennemis étrangers sans fournir de preuves.

Les manifestations, qui ont émergé en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique, ont mêlé des dizaines de villes à travers le pays et sont devenues le défi le plus répandu pour le leadership de l’Iran dans années. Une série de crises croissantes se sont envenimées et ont contribué à alimenter la colère du public, notamment la répression politique du pays, l’économie en difficulté et l’isolement mondial.