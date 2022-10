Le président iranien tente d’apaiser la colère alors que les manifestations se poursuivent

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé mardi à l’unité nationale et a tenté d’apaiser la colère contre les dirigeants du pays, alors même que les manifestations antigouvernementales qui ont englouti le pays pendant des semaines ont continué de se propager aux universités et aux hautes écoles. écoles.

Raisi a reconnu que la République islamique avait “des faiblesses et des lacunes”, mais a répété la ligne officielle selon laquelle les troubles déclenchés le mois dernier par la mort d’une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs du pays n’étaient rien de moins qu’un complot Les ennemis de l’Iran.

“Aujourd’hui, la détermination du pays vise la coopération pour réduire les problèmes des gens”, a-t-il déclaré lors d’une session parlementaire. “L’unité et l’intégrité nationale sont des nécessités qui rendent notre ennemi sans espoir.”

Ses affirmations faisaient écho à celles du chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a accusé les États-Unis et Israël, les adversaires du pays, d’avoir incité aux troubles dans ses premières remarques sur les manifestations nationales de lundi. C’est une tactique familière pour les dirigeants iraniens, qui se méfient de l’influence occidentale depuis la révolution islamique de 1979 et blâment généralement les problèmes intérieurs sur les ennemis étrangers sans fournir de preuves.

Les manifestations, qui ont émergé en réponse à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique, ont mêlé des dizaines de villes à travers le pays et sont devenues le défi le plus répandu pour le leadership de l’Iran dans années. Une série de crises croissantes se sont envenimées et ont contribué à alimenter la colère du public, notamment la répression politique du pays, l’économie en difficulté et l’isolement mondial.

Les forces de sécurité iraniennes ont cherché à disperser les manifestations avec des gaz lacrymogènes, des plombs métalliques et, dans certains cas, des tirs réels, selon des groupes de défense des droits. La télévision d’État iranienne rapporte que de violents affrontements entre les manifestants et la police ont tué au moins 41 personnes, mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que le nombre est beaucoup plus élevé.

Alors que la rentrée universitaire débutait officiellement cette semaine, les manifestations se sont propagées rapidement aux campus universitaires, longtemps considérés comme des sanctuaires en période de troubles. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des étudiants exprimant leur solidarité avec leurs pairs qui avaient été arrêtés et appelant à la fin de la République islamique. Secouées par les troubles, de nombreuses universités ont déplacé les cours en ligne cette semaine.

La prestigieuse université de technologie Sharif de Téhéran est devenue un champ de bataille dimanche alors que les forces de sécurité encerclaient le campus de tous côtés et tiraient des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui s’étaient terrés dans un parking, les empêchant de partir. Le syndicat étudiant a rapporté que la police avait arrêté des centaines d’étudiants, bien que beaucoup aient été relâchés par la suite.

Dans une vidéo lundi, des étudiants ont défilé et scandé : « Les étudiants emprisonnés doivent être libérés ! à l’Université Tarbiat Modares de Téhéran. Dans un autre, des étudiants ont traversé l’Université de Khayyam dans la ville conservatrice de Mashhad en criant : « L’Université Sharif est devenue une prison ! La prison d’Evin est devenue une université ! – faisant référence à la tristement célèbre prison iranienne de Téhéran.

Des manifestations ont également semblé s’emparer des lycées ségrégationnistes à travers l’Iran lundi, où des groupes de jeunes filles ont agité leurs hijabs mandatés par l’État et ont scandé « Femme ! La vie! Liberté!” dans la ville de Karaj à l’ouest de la capitale et dans la ville kurde de Sanandaj, selon des images largement partagées.

La réponse des forces de sécurité iraniennes a suscité une condamnation mondiale généralisée. Lundi, le président Joe Biden a déclaré que son administration était “gravement préoccupée par les informations faisant état de l’intensification de la répression violente contre les manifestants pacifiques en Iran, y compris les étudiants et les femmes”.

Furieux de la réponse de l’Iran aux manifestations, le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Iran à Londres.

“La violence des forces de sécurité lors des manifestations en Iran est vraiment choquante”, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly.

The Associated Press