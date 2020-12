Le président iranien Hassan Rohani a exprimé mercredi son opposition à un projet de loi approuvé par le parlement la veille pour suspendre les inspections de l’ONU et stimuler l’enrichissement d’uranium, affirmant que cela serait « nuisible » aux efforts diplomatiques visant à rétablir l’accord nucléaire de 2015 et à assouplir les sanctions américaines.

Le bras de fer sur le projet de loi, qui a pris de l’ampleur après le meurtre d’un éminent scientifique nucléaire iranien le mois dernier, reflète la rivalité entre Rohani, un législateur relativement modéré et extrémiste qui domine le Parlement et favorise une approche plus conflictuelle l’ouest.

Le projet de loi suspendrait les inspections de l’ONU et obligerait le gouvernement à reprendre l’enrichissement de l’uranium à 20% si les pays européens ne parviennent pas à soulager les sanctions américaines paralysantes sur les secteurs pétrolier et bancaire du pays. Ce niveau est inférieur au seuil requis pour les armes nucléaires, mais il est supérieur à celui requis à des fins civiles.

S’exprimant lors d’une réunion du Cabinet, Rohani a déclaré que son administration «n’est pas d’accord avec cela et considère que cela nuit à la tendance des activités diplomatiques». Il a laissé entendre que les législateurs se positionnaient avant les élections prévues pour juin.

« Aujourd’hui, nous sommes plus puissants dans le domaine nucléaire qu’à n’importe quel autre moment », a-t-il ajouté.

Plus tard mercredi, la télévision d’État iranienne a déclaré que le chien de garde constitutionnel, le Conseil des gardiens, avait également approuvé le projet de loi et l’avait officiellement envoyé à Rohani, qui dispose désormais de cinq jours ouvrables pour approuver officiellement un projet de loi le rendant exécutable.

Même si Rohani devait changer d’avis et approuver le projet de loi, il est peu probable qu’il ait un impact car le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a le dernier mot sur toutes les politiques majeures, y compris celles liées au programme nucléaire.

En vertu de la loi, si le président refuse de signer le projet de loi, celui-ci sera automatiquement signé par le président du parlement pour entrer en vigueur.

L’approbation de mardi par les législateurs a semblé être une démonstration de défi après que Mohsen Fakhrizadeh, une figure clé du programme nucléaire iranien, ait été tué dans une attaque que les responsables iraniens ont imputée à Israël.

Fakhrizadeh a dirigé un programme qui, selon Israël et l’Occident, était une opération militaire examinant la faisabilité de la construction d’une arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique affirme que le « programme structuré » a pris fin en 2003. Le gouvernement américain a approuvé ces conclusions, tandis qu’Israël affirme que l’Iran cherche toujours à développer des armes nucléaires, soulignant son travail sur les missiles balistiques et d’autres technologies. L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est entièrement pacifique.

Les États-Unis ont imposé des sanctions paralysantes à l’Iran après le retrait unilatéral du président Donald Trump de l’accord nucléaire en 2018. En réponse, l’Iran a commencé à dépasser publiquement les limites fixées par l’accord tout en affirmant qu’il reviendrait rapidement à la conformité si les États-Unis faisaient de même.

Rohani, l’un des architectes de l’accord nucléaire de 2015 avec les puissances mondiales, est en faveur d’un retour à l’accord et d’un engagement diplomatique accru avec les États-Unis et d’autres pays occidentaux. Le président élu Joe Biden a également déclaré qu’il était en faveur d’un retour à l’accord nucléaire.