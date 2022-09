Le président iranien s’adressera à la nation au milieu des protestations contre la mort d’une jeune femme

Le président de la ligne dure Ebrahim Raisi a prévu un discours télévisé à la nation mercredi au milieu d’une vague de troubles antigouvernementaux en Iran, avec des manifestants scandant “mort au dictateur”, après la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Malgré un nombre croissant de morts et une répression féroce des forces de sécurité utilisant des gaz lacrymogènes, des matraques et, dans certains cas, des balles réelles, des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des Iraniens persistant dans leurs protestations, appelant souvent à la fin de plus de quatre décennies de l’establishment clérical islamique. Puissance.

Pourtant, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters qu’un effondrement de la République islamique semble lointain à court terme puisque ses dirigeants sont déterminés à ne pas montrer le genre de faiblesse qui, selon eux, a scellé le sort du Shah soutenu par les États-Unis en 1979.

Raisi, qui a déclaré la semaine dernière que les protestations contre la mort de Mahsa Amini étaient des “actes de chaos” inacceptables, s’adressera à la nation plus tard dans la journée, a rapporté l’agence de presse semi-officielle ISNA.

REGARDER | La mort de Mahsa Amini suscite des protestations dans le monde entier :

Des manifestations ont eu lieu dans le monde après la mort de Mahsa Amini en Iran Des manifestants en Grèce se sont coupés les cheveux et ont mis le feu à un foulard samedi après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs iranienne. Des manifestants se sont également rassemblés à Washington et à Berlin pour montrer leur solidarité avec ceux qui protestaient en Iran.

Manifestations en colère dans 80 villes

“Le président parlera des problèmes nationaux et étrangers les plus importants auxquels le pays est confronté dans son interview télévisée en direct ce soir”, a déclaré l’ISNA, sans donner plus de détails.

Des manifestations de colère se sont propagées dans plus de 80 villes du pays depuis la mort le 13 septembre d’Amini, 22 ans, après son arrestation pour “tenue inappropriée” par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique.

Amini, originaire de la ville kurde de Saqez, dans le nord-ouest du pays, est décédé à l’hôpital après être tombé dans le coma, déclenchant le premier grand spectacle de dissidence dans les rues iraniennes depuis que les autorités ont écrasé les manifestations contre la hausse des prix de l’essence en 2019.

“Nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l’Iran”, ont scandé des manifestants dans le quartier d’Ekbatan à Téhéran, selon une vidéo publiée sur Twitter.

Une vidéo de la ville portuaire de Chabahar, dans le sud-est du pays, montre des policiers anti-émeute tirant des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui scandaient « Mort à [Supreme Leader Ayatollah Ali] Khamenei.”

Les médias d’État ont déclaré que 41 personnes, dont des membres de la police et une milice pro-gouvernementale, sont mortes lors des manifestations. Des groupes iraniens de défense des droits de l’homme ont fait état d’un bilan plus élevé.

Des célébrités, des footballeurs et des artistes soutiennent les manifestations

Des dizaines de célébrités iraniennes, de joueurs de football et d’artistes – à l’intérieur et à l’extérieur du pays – ont soutenu les manifestations tandis que des militants ont appelé à une grève nationale.

L’élite iranienne des Gardiens de la révolution a déclaré mercredi avoir tiré des missiles et des drones sur des cibles militantes dans la région kurde du nord de l’Irak voisin, où un responsable a déclaré que neuf personnes avaient été tuées.

Les autorités iraniennes ont accusé les dissidents kurdes iraniens armés d’avoir déclenché les troubles, en particulier dans le nord-ouest où vivent la plupart des plus de 10 millions de Kurdes d’Iran.

Une photo obtenue par l’AFP hors d’Iran le 21 septembre 2022 montre des manifestants iraniens descendant dans les rues de la capitale Téhéran lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, quelques jours après sa mort en garde à vue. (AFP/Getty Images)

Washington a condamné l’utilisation par l’Iran de missiles balistiques et d’attaques de drones contre la région du Kurdistan irakien et l’a qualifiée de “violation injustifiée de la souveraineté et de l’intégrité territoriale irakiennes”.

Des vidéos publiées sur le compte Twitter de l’activiste 1500tasvir, avec 145 000 abonnés, montraient des étudiants de la faculté de médecine de Shiraz protestant contre la mort d’Amini et exigeant la libération des étudiants arrêtés depuis le déclenchement des manifestations.

Tôt mercredi, une vidéo montrait des manifestants à Téhéran scandant “Les mollahs se perdent !” “Mort au dictateur !” et “Mort au chef [Khamenei] à cause de toutes ces années de crime !”

Téhéran accuse les États-Unis et certains pays européens

Reuters n’a pas pu vérifier l’authenticité des vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé les dirigeants religieux iraniens à “respecter pleinement les droits à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association”.

La porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU, Ravina Shamdasani, a déclaré mardi que des informations indiquaient que “des centaines de personnes ont également été arrêtées, dont des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des militants de la société civile et au moins 18 journalistes”.

La mort d’Amini a suscité une large condamnation internationale tandis que l’Iran a blâmé, en plus des dissidents kurdes, des “voyous” liés à des “ennemis étrangers” pour les troubles.

Téhéran a accusé les États-Unis et certains pays européens d’utiliser les troubles pour tenter de déstabiliser la République islamique.