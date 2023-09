Le président iranien révèle son intention de dépenser les 6 milliards de dollars issus de l’échange de prisonniers américains

Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le gouvernement iranien dépenserait les 6 milliards de dollars gagnés lors d’un échange de prisonniers avec les États-Unis, « partout où nous en aurons besoin ».

Raisi a fait ces commentaires dans une interview avec Lester Holt de NBC News mardi après avoir conclu un accord avec les États-Unis pour libérer cinq prisonniers américains. En échange, les États-Unis libéreront cinq citoyens iraniens et débloqueront 6 milliards de dollars d’actifs pétroliers iraniens précédemment bloqués dans les banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines.

« Cet argent appartient au peuple iranien, au gouvernement iranien, donc la République islamique d’Iran décidera quoi faire de cet argent », a déclaré mardi Raïssi. « Humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin, donc cet argent sera budgétisé pour ces besoins et les besoins du peuple iranien seront décidés et déterminés par le gouvernement iranien. »

Aux termes de l’accord, l’Iran n’aura accès aux fonds que par l’intermédiaire de la banque centrale du Qatar, et les responsables américains affirment que la banque veillera à ce que l’Iran utilise les fonds uniquement à des fins humanitaires.

Les États-Unis ont saisi près d’un million de barils de pétrole iranien expédiés en contrebande vers la Chine.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU déclare qu’« aucun progrès » n’a été réalisé dans la surveillance du programme nucléaire iranien : RAPPORT

L’accord a suscité quelques critiques. Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties qui se concentre sur la sécurité iranienne, a affirmé que le déblocage des fonds « ne fera qu’alimenter l’appétit de Téhéran de continuer à prendre des otages ».

« Et comme l’illustre le cas du diplomate suédois récemment révélé, les binationaux et les citoyens étrangers ne sont pas les seules cibles. Téhéran a même l’intention d’extorquer des fonctionnaires étrangers! » il a dit.

« En effet, moins d’un an après sa création, la République islamique a montré au monde sa volonté de prendre des otages. Pire encore, libérer les 6 milliards de dollars revient à oublier pourquoi ils ont été gelés en premier lieu. Même le Administration Obama « , qui a signé les projets de loi sur les sanctions créant ces comptes séquestres, ne faisait pas confiance à l’Iran pour arrêter de financer ses programmes nucléaires ou militaires avec l’argent du pétrole », a-t-il ajouté.

L’Iran se dirige vers un éventuel essai de bombe atomique, au mépris des sanctions occidentales : rapport du renseignement

Le sénateur Joni Ernst, républicain de l’Iowa, a exprimé son scepticisme quant au fait que l’Iran utilisera réellement les fonds pour des projets humanitaires.

« Le président Biden va jusqu’au bout de son versement de 6 MILLIARDS de dollars au CGRI et à ses mandataires. Cela ne fera que donner le feu vert aux actions illicites de l’Iran et encourager davantage la « diplomatie » des otages », a écrit Ernst sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter. « La stratégie d’apaisement ratée de Biden doit prendre fin. »

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré dans un communiqué : « Le 8 septembre, le secrétaire Blinken a entrepris une étape procédurale dans le cadre d’un processus en cours visant à garantir que les fonds iraniens puissent passer d’un compte restreint à un autre et rester limités au commerce humanitaire. Nous l’avons dit dès le début, ce qui est recherché ici est un arrangement dans lequel nous obtiendrons la libération de 5 Américains détenus à tort. Cela reste un processus sensible et en cours. Bien qu’il s’agisse d’une étape dans le processus, aucun individu n’a été ou ne sera libéré dans » La détention par les États-Unis cette semaine. Nous avons tenu le Congrès largement informé dès le début de ce processus – bien avant aujourd’hui – et nous continuerons de le faire, y compris avec des briefings supplémentaires déjà programmés cette semaine. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Iran n’a pas publiquement fourni de calendrier pour la libération des prisonniers américains. Raisi affirme cependant que chacun d’eux est en bonne santé et qu’ils seront libérés « en temps voulu ».