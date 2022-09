Le président iranien prévient que les manifestants du hijab seront “traités de manière décisive” car “jusqu’à 100” ont été tués dans une répression effrayante

Le président iranien a averti que les manifestants seraient “traités de manière décisive” dans un message effrayant au milieu d’une violente répression des manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale qui ont jusqu’à présent fait des dizaines de morts.

La République islamique a été plongée dans le chaos après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui aurait été battue, arrêtée et laissée dans le coma par la police de la moralité du régime – The Guidance Patrol – pour ne pas avoir respecté les lois strictes du pays en matière de hijab.

La violence a balayé l’Iran après qu’une jeune femme a été tuée par la police pour ne pas porter de hijab Crédit : AP

En quelques heures, le régime a réprimé les manifestations nationales Crédit : AP

Mahsa Amini, 22 ans, aurait été battue, arrêtée et laissée dans le coma par la police des mœurs du régime pour “hijab inapproprié” Crédit : Avalon.red

Les femmes ont joué un rôle essentiel lors des dernières manifestations. Ils se sont rasé la tête, brûlé leurs hijabs et obtenu des soutiens dans le but de défier le code vestimentaire islamique de l’Iran depuis des décennies.

Ce qui a commencé comme des protestations contre la brutalité policière s’est rapidement transformé en griefs sociaux et politiques plus larges contre le régime.

Des slogans entendus dans les heures qui ont suivi la mort de Mahsa disaient : “Guidance Patrol est un tueur”, “Je jure par le sang de Mahsa, l’Iran sera libre” et “[Iran’s supreme leader Ayatollah Ali] Khamenei est un meurtrier, son gouvernement est invalide”.

En quelques heures, les forces de sécurité se sont tournées vers l’usage de la force létale contre les personnes dans les rues pour réprimer les manifestations, et la liste des victimes s’allonge.

‘Tirer pour tuer’

Samedi, le président Ebrahim Raisi a déclaré que l’Iran devait « traiter de manière décisive ceux qui s’opposent à la sécurité et à la tranquillité du pays », a rapporté la télévision d’État.

Dans des messages Instagram, des manifestants, qui ne peuvent être identifiés pour des raisons de sécurité, ont réagi à l’annonce.

L’un d’eux a écrit : “Ils tirent littéralement pour tuer cette fois. J’ai participé à toutes les manifestations majeures au cours des 2 dernières décennies. Cette fois, c’est comme si je n’avais jamais rien vu. Leur nombre, leur agressivité, leur équipement. C’est fou .

“Ils sont partout en grand nombre mais ppl [sic] ne sont pas intimidés même si le chef a déclaré aujourd’hui qu’ils ne devraient pas faire de compromis avec les manifestants.

L’utilisateur d’Instagram a déclaré qu’il supprimerait immédiatement la chaîne de conversation pour des raisons de sécurité.

Les victimes de l’Iran

Alors que les groupes d’opposition affirment que jusqu’à 100 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans la répression du régime, l’identité de certaines des victimes a maintenant été révélée.

Une fillette de dix ans, Dina Zahraei, a été tuée à Bukan, dans la province d’Azerbaïdjan occidental. Pénible vidéos ont émergé des membres de sa famille essayant désespérément de mettre son corps sans vie en sécurité. Dina a reçu une balle dans la tête.

Ghazale Chelavi, une alpiniste de 32 ans, a été tuée alors qu’elle manifestait à Amol, dans la province de Mazandaran, dans le nord de l’Iran. Son ami a déclaré au journaliste iranien Masih Alinejad Ghazale “qu’il avait reçu une balle dans la tête”.

Hananeh Kian a été abattue alors qu’elle rentrait chez elle après avoir été chez le dentiste à Nowshahr, dans la province de Mazandaran. Elle avait 23 ans.

Mahsa Mogoi avait 18 ans lorsqu’elle a été abattue par les forces de sécurité du régime à Fuladshahr, dans la province d’Ispahan.

Une autre victime a été nommée Roozbeh Khademi, 30 ans, qui a été abattu dans la province de Karaj Alborz. Le jeune homme a posté ceci sur Instagram avant de mourir : “Je sacrifierai ma vie pour la liberté des femmes de mon pays”.

Hajar Abbasi, une femme âgée, est décédée après avoir été transportée à l’hôpital après avoir reçu une balle dans l’œil à Mahabad (Kurdistan), dans le nord-ouest de l’Iran, dans la province d’Azerbaïdjan occidental, le 20 septembre. Grand-mère, Hajar était mère de sept enfants. Des vidéos d’un Hajar blessé ont circulé en ligne avant la fermeture d’Internet par le gouvernement.

Minoo Majidi, une mère de trois enfants dans la quarantaine, a été tuée lors d’une manifestation à Qasr-e Shirin dans la province de Kermanshah le 20 septembre. Une vidéo de Minoo sur le terrain après l’incident a également circulé en ligne. Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles de Minoo le 22 septembre dans une démonstration déterminée du pouvoir du peuple.

Roshana Ahmadi n’avait que 19 ans lorsqu’elle est décédée après avoir été battue par les forces de sécurité avec une tige de métal le 21 septembre. Elle aurait fêté ses 20 ans la semaine prochaine.

Kian Derakhshan, qui a été abattu par la police lors d’une manifestation à Saqqez, dans la province du Kurdistan, a été transporté au centre médical de Tabriz dans un état critique le 17 septembre. Le jeune homme est décédé des suites de ses blessures cette semaine.

Dans la même ville de Saqqez, Parsa Sehat, 23 ans, a reçu une balle dans les yeux et les poumons. Il a également été transféré à Tabriz dans un état critique.

Les pannes généralisées d’Internet en Iran

Alors que des photos de vidéos de la violence et de ses victimes ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, le régime a commencé à réprimer les applications de messagerie et les plateformes sociales le 19 septembre.

En outre, les réseaux mobiles, y compris les plus grands fournisseurs iraniens Irancell, MCI et RighTel, ont connu des pannes continues. Les utilisateurs mobiles ont déclaré avoir été hors ligne pendant plus de 12 heures d’affilée, tandis que les messages contenant les mots-clés Mahsa/Amini ont été bloqués.

En septembre 2021, les utilisateurs ont noté que la répression s’étendait à What’s App et Instagram – qui, selon la télévision soutenue par l’État, étaient “pour des raisons de sécurité nationale”.

Des plateformes telles que Twitter et Facebook sont bloquées depuis des années.

Un utilisateur d’Instagram qui a déclaré qu’il était “en vie, jusqu’à présent” a expliqué qu’il avait réussi à se connecter à la plate-forme sociale après “l’arrivée d’Internet avec un VPN il y a quelque temps” samedi.

Ils en ont profité pour décrire ce qu’ils ont vécu pendant les manifestations – y compris là où ils vivent dans le centre de Téhéran.

“Le pays tout entier est en feu. Téhéran et d’autres villes sont une zone de guerre. Le centre de Téhéran est une zone de guerre.”

“J’ai littéralement esquivé plusieurs balles réelles aujourd’hui et Dieu merci, je suis en vie. J’étais poursuivi avec des balles tirant derrière moi, et j’ai été aveuglé par des gaz lacrymogènes et j’ai eu beaucoup de chance qu’un couple de personnes âgées m’ait tiré dans leur peau [sic] alors que j’essayais aveuglément de rester debout dans la fumée, sinon Dieu sait où j’aurais été maintenant.”

L’utilisateur a souligné qu’il craignait d’être arrêté ou fouillé par les forces de sécurité au cas où il trouverait son téléphone et tenterait d’accéder à ses messages.

“Je n’ai pas pris mon téléphone pour des raisons de sécurité évidentes au cas où je serais pris. Je vais supprimer cette chaîne de message après avoir fini d’envoyer mes messages [sic] pour des raisons de sécurité au cas où ils m’attraperaient avec mon téléphone (…) et svp [sic] ne répondez pas à mon DM.”

Au milieu du chaos, le guide suprême Khamenei est resté silencieux depuis le début de la vague de protestations. Dans un discours aux commandants militaires le 21 septembre, l’ayatollah n’a pas mentionné les manifestations – qui pourraient constituer un test sérieux pour son pouvoir.

Échos de 2019

La dernière fermeture d’Internet en vertu du couvre-feu fait écho à la répression implacable du régime contre les manifestants lors des manifestations sur le prix du carburant de 2019, qui ont fait quelque 1 500 morts, selon Reuters.

Connues sous le nom de Bloody November, les manifestations de 2019 ont été réprimées par la force débridée du gouvernement.

Ce qui a commencé comme des manifestations civiles à la suite de la hausse du jour au lendemain des prix du carburant de près de 300 % accompagnée d’un système de rationnement nouvellement imposé, s’est rapidement transformé en troubles politiques.

En moins d’une semaine, les troubles se sont propagés à 100 villes, incitant le régime à réprimer violemment les manifestants.

Le régime a imposé une coupure d’Internet de cinq jours, pour s’assurer qu’aucune image ou vidéo ne circulerait en ligne.

Les forces de sécurité ont utilisé n’importe quoi, des gaz lacrymogènes aux balles réelles, pour réprimer les manifestations.

Les rapports indiquent qu’au moins une douzaine d’enfants ont été tués lors de la répression brutale, bien que le nombre exact de victimes n’ait pas encore été vérifié.

Avec des milliers de morts, des milliers de blessés et au moins 7 000, les manifestations de 2019 ont été les troubles antigouvernementaux les plus violents et les plus sanglants depuis le début de la révolution iranienne en 1978.

1979, une révolution islamique

Le 8 septembre 1978, jour connu sous le nom de “Vendredi noir”, le gouvernement a imposé la loi martiale et les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants sur la place Jaleh de la capitale Téhéran, tuant plus de 100 personnes.

Au cours des deux mois suivants, les troubles politiques se sont répandus dans plus de trois douzaines de villes à travers le pays avant que Khomeiny ne prenne le contrôle du gouvernement, imposant un nouveau régime aux Iraniens.

Fruit de la résolution islamique de 1979 – qui a vu la chute du Shah Mohammed Reza Pahlavi – l’actuelle République islamique a été instaurée le 1er avril 1979.

On estime qu’entre 2 000 et 3 000 personnes ont été tuées pendant la révolution islamique, à laquelle des millions de personnes ont participé.

Les étudiants descendent dans la rue

Flashforward trente ans, les étudiants sont descendus dans la rue au sujet de la liberté de la presse. Ce qui a commencé par des manifestations pacifiques contre la fermeture d’un journal réformiste appelé Salaam – soutenu par le président de l’époque Mohammad Khatami – a rapidement tourné au sang lorsque les forces de sécurité ont attaqué les étudiants.

Les étudiants ont été battus avec des matraques. Au moins quatre manifestants sont morts et jusqu’à 1 400 ont été arrêtés.

Dix ans plus tard, en 2009, des millions d’Iraniens sont descendus dans la rue pour dénoncer ce qu’ils croyaient être une fraude électorale suite à la victoire écrasante de Mahmoud Ahmadinejad aux élections présidentielles.

Le mouvement vert a été défini par un chant désormais célèbre : “Où est mon vote ?”, alors que les manifestants réclamaient la démocratie et la fin de la corruption en Iran.

Des dizaines de milliers d’Iraniens sont descendus dans la rue chaque semaine, avant que les forces du régime (y compris la police anti-émeute et les forces paramilitaires Basij) écrasent férocement les manifestations.

Au moins 100 ont été tués et des milliers ont été détenus.

Répression des griefs économiques

En décembre 2017, des manifestants de la deuxième plus grande ville d’Iran, Mashhad, se sont rassemblés pour exprimer leurs griefs économiques concernant les politiques du régime, notamment le coût élevé de la vie, et l’implication directe ou secrète du gouvernement au Moyen-Orient.

Les manifestants ont critiqué le rôle du régime dans l’instabilité régionale – notamment à Gaza, au Liban et en Syrie.

En quelques semaines, des manifestations sans chef – organisées et gérées en grande partie par le biais des médias sociaux – ont été signalées dans plus de 140 villes à travers le pays.

Les chants comprenaient “Khamenei, honte à vous, laissez le pays tranquille!” et, le désormais célèbre, “mort au dictateur”.

Les rapports estiment qu’au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 3 700 arrêtées et détenues lors des manifestations de 2017-2018 qui ont lentement diminué.

C’est dans ce contexte que les protestations contre la hausse des prix de 2019 – les plus meurtrières depuis 1979 – ont commencé à se préparer.

Hananeh Kian, 23 ans, a été abattue lors de manifestations à Noshahr, en Iran Crédit : Flash d’information

Mère de 3 enfants, Minoo Majidi, a été tuée à Qasr-e Shirin dans la province de Kermanshah Crédit : Réseaux sociaux

Parsa Sehat, 23 ans, a été tuée à Saqqez dans la province du Kurdistan Crédit : Réseaux sociaux

Mère de sept enfants, grand-mère Hajar Abbasi a été tuée à Mahabad dans la province d’Azerbaïdjan occidental Crédit : Réseaux sociaux