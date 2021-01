Le bureau du président iranien Hassan Rohani a déclaré qu’il poursuivait le radiodiffuseur d’État après qu’un invité l’ait traité d’« utilisateur d’opium » – Bureau présidentiel iranien

Le président iranien Hassan Rohani envisage de poursuivre le radiodiffuseur d’État du pays pour diffamation après qu’un religieux extrémiste l’ait accusé d’être un utilisateur d’opium à la télévision nationale, a déclaré vendredi le bureau des affaires juridiques du président.

S’exprimant lors d’un débat sur l’héritage du président Rohani, Ahmed Jahan Bozorgi, membre éminent d’un groupe de réflexion islamique qui conseille le gouvernement, a demandé si un homme qui reste à la maison en train de fumer de l’opium et qui ne peut être atteint par ses ministres est un responsable.

L’institut de M. Bozorgi a par la suite désavoué les commentaires, tout comme la Société de radiodiffusion de la République islamique d’Iran (IRIB), qui a diffusé le programme, mais l’incident met en évidence les efforts croissants des extrémistes pour discréditer M. Rouhani et ses alliés modérés avant les élections présidentielles de juin.

L’IRIB est contrôlé par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et a été de plus en plus critique à l’égard de l’administration Rohani ces derniers mois.

Un porte-parole du président a exigé de nouvelles excuses. «Ce qui a été diffusé hier soir n’était malheureusement qu’une insulte éhontée, des calomnies et un langage grossier contre le président», a écrit Alireza Moezi.

Les extrémistes ont augmenté la pression sur le président Rohani et son cabinet ces dernières semaines, un membre radical du parlement suggérant même «qu’il est temps de le destituer» maintenant que l’ancien président américain Donald Trump est démis de ses fonctions.

N’ayant pas réussi à installer leurs candidats préférés lors des deux dernières élections présidentielles en Iran, les extrémistes cherchent à capitaliser sur les gains réalisés lors des tensions accrues avec les États-Unis sous l’administration Trump.

Mercredi, les extrémistes ont convoqué les alliés de Rohani, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif et le ministre de la Communication Mohammad Azari Jahromi pour un interrogatoire au parlement, où ils ont été respectivement accusés «d’être un ami de Biden» et «trop libéral envers les médias sociaux».

Le président Rohani a quant à lui déclaré mercredi qu’il espérait que les sanctions américaines contre l’Iran seraient levées après l’investiture du président Joe Biden, provoquant la colère des extrémistes, qui s’opposent à l’adoption d’un ton plus doux envers les États-Unis.

Si les États-Unis lèvent les sanctions et reviennent à l’accord nucléaire de 2015 abandonné par M. Trump, cela pourrait donner aux modérés iraniens l’avantage lors des élections présidentielles. M. Rohani n’est cependant pas éligible à se présenter à nouveau, après avoir purgé deux mandats.

Les extrémistes quant à eux s’opposent au retour de l’accord. « Nous n’avons plus besoin de l’accord nucléaire. Notre force vient du fait que nous avons maintenu notre existence sans lui », a déclaré Hossein Salami, commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Placer un candidat du CGRI au poste civil le plus élevé à Téhéran consoliderait la position des extrémistes conservateurs de la république, qui ont dominé les élections législatives de mars dernier et contrôlent les puissants organes non élus du pays, notamment le Conseil des gardiens et l’Assemblée des experts.