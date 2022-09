Le président iranien parle de “justice” à l’ONU alors que les manifestations consument son pays avec des demandes de changement de régime

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président iranien Ebrahim Raisi s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) en parlant de “justice” et de “démocratie” alors que des protestations devant l’ONU et en Iran même appeler à la fin d’un régime qui, selon de nombreux citoyens, ne représente pas leur pays.

Alors que les manifestations se poursuivent en Iran, Raisi a affirmé que l’Iran continuait de lutter contre l’injustice.

“Tous les espoirs et aspirations de l’humanité reposent sur la justice, et ils ont la capacité de créer un tel cadre de justice globale, ce qui signifie l’élimination de l’injustice”, a déclaré Raisi. “Nous sommes les défenseurs d’un combat contre l’injustice sous toutes ses formes, contre l’humanité, contre la spiritualité, contre le Tout-Puissant, contre les peuples du monde.”

Des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, une kurdo-iranienne de 22 ans, qui a été arrêtée par la police des mœurs pour ne pas avoir porté son hijab (foulard). La police a transporté Amini à l’hôpital peu de temps après qu’elle soit tombée dans le coma pendant sa détention, affirmant qu’elle s’était effondrée. Mais sa famille a déclaré avoir vu des preuves de coups.

Amini est décédé trois jours plus tard et la police nie qu’Amini ait été tué.

Mais sa mort a déclenché des manifestations à travers Téhéran, avec des centaines de manifestants lors des funérailles d’Amini, et d’autres manifestations ont commencé les deux jours suivants. Les responsables iraniens auraient coupé le service Internet pour les téléphones et fermé les médias sociaux, y compris Facebook, dans le but de contenir les manifestations.

Au moins cinq manifestants sont morts alors que la police tentait de nettoyer les rues.

Raisi, plutôt que d’aborder la crise dans son pays, a assisté à la 77e Assemblée générale malgré les appels des critiques et des survivants de la “commission de la mort” de 1988 pour que les États-Unis refusent au président iranien un visa pour entrer dans le pays. Il a vanté les “progrès” réalisés par l’Iran, utilisant sa plate-forme pour exprimer un certain nombre de griefs contre d’autres pays.

“La révolution islamique en Iran a été le début du mouvement d’une grande nation iranienne pour chercher sa propre place dans le monde, et au fil des décennies, nous avons été confrontés à des complots étrangers tels que des coups d’État, des sanctions oppressives, ainsi que des interventions hégémoniques », a déclaré Raisi. “Aucun des succès de la nation iranienne n’a été acceptable pour les grandes puissances depuis le premier président de la révolution islamique d’Iran.”

Mais de nombreux citoyens iraniens n’acceptent pas que le régime actuel ait de nombreux “succès” dont on peut parler. Les manifestants du parc Dag Hammarskjold, en face de l’ONU, ont déclaré à Fox News Digital Raisi qu’il n’avait pas le droit de s’adresser à l’Assemblée générale car il ne représente pas le peuple. Et Raisi aurait été impliqué dans la commission de la mort, qui aurait tué jusqu’à 30 000 dissidents et prisonniers.

Les survivants de la commission ont rempli mardi le parc avec les photos de 2 000 de ces victimes et ont déclaré à Fox News Digital qu’ils avaient vu Raisi et le blâmaient directement pour la mort de leurs familles et amis.

Un manifestant a déclaré mercredi que tout le monde en Iran connaît “quelqu’un” qui a été victime du régime.

“Raisi n’est pas le président du peuple iranien, et c’est un meurtrier de masse”, a déclaré Raha, une Iranienne née aux Pays-Bas et vivant aux États-Unis. “Il est responsable du massacre de 30 000 prisonniers politiques … et, encore une fois, il a prouvé à quel point il peut être horrible et monstrueux quand, en 2019, il a réprimé les manifestations nationales en Iran.”

Raha a déclaré qu’en dépit de ce qu’a dit Raisi, l’Iran “ne défend pas la justice”.

Haisi, une étudiante qui a déménagé aux États-Unis avec sa famille, a parlé des problèmes rencontrés par sa famille et de son propre incident déchirant à l’âge de 13 ans lorsqu’elle a failli être arrêtée pour violation de la loi sur le hijab.

“J’étais dans la rue et je ne portais pas correctement mon hijab, alors l’une des femmes des camionnettes est venue et m’a pris la main et m’a tirée vers la camionnette, et finalement je l’ai réparée et tout… Mais c’est très événement commun qui se produit en Iran », a déclaré Haisi. “Mes amis et moi avons toujours eu peur d’être arrêtés.”

Mais plutôt que d’admettre ces problèmes, Raisi a plutôt passé une grande partie de son discours à dévier et à insister sur le fait que les autres nations doivent régler leurs propres problèmes de droits de l’homme avant de soulever des problèmes avec l’Iran. Il a cité la sombre histoire des pensionnats canadiens et la mort de centaines d’enfants des Premières nations et le conflit israélo-palestinien comme exemples de problèmes que les puissances mondiales “fuient”.

“Bien sûr, la mise en œuvre de la justice et de l’équité est assez difficile et difficile, et c’est peut-être à cause de cela que beaucoup de ceux qui prétendent être du côté de la paix fuient la responsabilité de la paix”, a déclaré Raisi. « Alors nous leur disons : Puisque vous ne voulez pas porter le fardeau sur votre épaule, ne voulez-vous même pas porter le fardeau de la lutte contre l’oppression ?

La rédactrice en chef du Foreign Desk, Lisa Daftari, a déclaré qu’il n’était “pas surprenant” de voir Raisi essayer de blâmer les États-Unis et leurs alliés pour leur prétendu “soutien au terrorisme”.

“Pour quelqu’un qui porte le surnom de” Boucher de Téhéran “, se rendre à New York et porter de telles accusations pendant que les délégations américaine et européenne se sont assises et ont écouté est vraiment révélateur de l’audace du régime voyou iranien”, a déclaré Daftari à Fox News Digital. . “C’est un homme qui a le sang innocent de son propre peuple sur les mains, et pourtant il se tient sur le podium en crachant des mensonges sur sa foi dans les droits de l’homme pour tous.”

Daftari a noté que Raisi ne défendait pas du tout son propre peuple, seulement le peuple palestinien, qui, selon lui, était victime de la “tyrannie” israélienne.

“En dehors des portes de l’ONU, quelque chose de très différent se passait”, a déclaré Daftari. “Des manifestants de tout le pays se sont rendus à New York pour protester contre la visite de Raisi et tenter de montrer aux journalistes et aux autres passants que les crimes brutaux du régime iranien, tels que le meurtre d’une jeune fille de 22 ans pour avoir montré ses cheveux, ne devraient pas être oublié au lieu d’un discours diplomatique fabriqué à l’intérieur de l’ONU”

Behnam Ben Taleblu, chercheur principal au La Fondation pour la défense des démocraties (FDD), a déclaré à Fox News Digital que l’administration avait raté une chance en autorisant Raisi à venir aux États-Unis.

“Ne pas refuser un visa à Raisi, en particulier après le meurtre brutal de Mahsa Amini, a été une occasion manquée pour l’administration Biden de mettre son argent là où il a la bouche sur l’Iran et les droits de l’homme”, a déclaré Taleblu.