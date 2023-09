Le président iranien nie avoir envoyé des drones et d’autres armes à la Russie et dénonce l’ingérence américaine

NEW YORK — Le président iranien a nié lundi avoir envoyé des drones à la Russie pour les utiliser dans la guerre en Ukraine, alors même que les États-Unis accusent l’Iran non seulement de fournir les armes, mais aussi d’aider la Russie à construire une usine pour les fabriquer.

« Nous sommes contre la guerre en Ukraine », a déclaré le président Ebrahim Raïssi lors de sa rencontre avec des responsables des médias en marge de la première conférence mondiale, la réunion des dirigeants de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le dirigeant iranien a pris la parole quelques heures seulement après l’arrivée au Qatar de cinq Américains détenus par l’Iran, libérés dans le cadre d’un accord qui a vu le président Joe Biden accepter de débloquer près de 6 milliards de dollars d’actifs iraniens gelés.

Connu comme un partisan de la ligne dure, Raïssi a apparemment cherché à adopter un ton diplomatique. Il a réitéré ses offres de médiation dans la guerre russo-ukrainienne, bien qu’il soit l’un des plus fervents soutiens du Kremlin. Et il a suggéré que l’accord qui vient d’être conclu avec les États-Unis et qui a conduit à l’échange de prisonniers et à la libération des avoirs pourrait « contribuer à instaurer la confiance » entre les ennemis de longue date.

Raisi a reconnu que l’Iran et la Russie entretiennent depuis longtemps des liens solides, notamment en matière de coopération en matière de défense. Mais il a nié avoir envoyé des armes à Moscou depuis le début de la guerre. « S’ils disposent d’un document attestant que l’Iran a donné des armes ou des drones aux Russes après la guerre », a-t-il déclaré, alors ils devraient le produire.

Les responsables iraniens ont fait une série de commentaires contradictoires sur les drones. Les responsables américains et européens affirment que le grand nombre de drones iraniens utilisés dans la guerre en Ukraine montre que le flux de ces armes a non seulement continué, mais s’est intensifié après le début des hostilités.

Malgré ses remarques sur la confiance, le ton de Raisi à l’égard des États-Unis n’était pas entièrement conciliant ; il avait des paroles dures à d’autres moments.

Raisi a déclaré que son pays « recherchait de bonnes relations avec tous les pays voisins » du Moyen-Orient, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

« Nous pensons que si les Américains cessent de s’ingérer dans les pays du golfe Persique et dans d’autres régions du monde et s’occupent de leurs propres affaires… la situation des pays et leurs relations s’amélioreront », a déclaré Raisi.

Les Émirats arabes unis ont d’abord cherché à renouer le dialogue diplomatique avec Téhéran après des attaques contre des navires au large de leurs côtes attribuées à l’Iran. L’Arabie saoudite, avec la médiation de la Chine, est parvenue à une détente en mars pour rétablir les relations diplomatiques après des années de tensions, notamment à cause de la guerre du royaume contre le Yémen, de l’opposition de Riyad au président syrien Bashar Assad et des craintes concernant le programme nucléaire iranien.

Raisi a averti les autres pays de la région de ne pas se rapprocher trop de l’allié américain Israël, déclarant : « La normalisation des relations avec le régime sioniste ne crée pas de sécurité. »

En tant que procureur, Raïssi a participé aux exécutions massives de 1988 qui ont tué quelque 5 000 dissidents en Iran.

Le dirigeant iranien a rejeté les critiques occidentales sur le traitement des femmes dans son pays, son programme nucléaire et sa répression de la dissidence, notamment à propos des manifestations qui ont commencé il y a un peu plus d’un an suite à la mort en garde à vue l’année dernière de Mahsa Amini, un homme de 22 ans. -une vieille femme kurde-iranienne arrêtée pour avoir prétendument violé la loi iranienne sur le port obligatoire du foulard.

Il a comparé les manifestations en Iran aux grèves ouvrières et aux manifestations des minorités ethniques aux États-Unis et en Europe occidentale. Il a souligné que de nombreuses personnes sont tuées chaque année aux États-Unis aux mains de la police et a critiqué les médias pour ne pas se concentrer autant sur ces décès que sur le traitement réservé aux manifestants dans son pays. Les morts d’Américains aux mains de la police sont largement couvertes par les médias américains.

Raïssi a cherché, sans aucune preuve, à présenter les manifestations populaires à l’échelle nationale en Iran comme un complot occidental.

« La ou les questions des femmes, du hijab, des droits de l’homme et de la question nucléaire », a-t-il déclaré, « sont autant de prétextes utilisés par les Américains et les Occidentaux pour nuire à la république islamique en tant que pays indépendant ».

Paul Haven, Associated Press