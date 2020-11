Le président iranien montre Israël du doigt après l’assassinat d’un scientifique militaire de haut niveau près de Téhéran

Le président Hassan Rouhani a blâmé les «mercenaires du régime sioniste usurpateur» pour l’assassinat de Mohsen Fakhrizadeh, un scientifique militaire, accusé par Israël de diriger un programme d’armes nucléaires en Iran.

«Une fois de plus, les mains perverses de l’arrogance mondiale ont été tachées du sang… du mercenaire usurpateur du régime sioniste», le président iranien a déclaré dans un communiqué ses condoléances pour la mort de Fakhrizadeh. Le terme est utilisé en Iran pour décrire le gouvernement israélien, que Téhéran ne reconnaît pas comme légitime.

Rohani a ajouté que l’assassinat montre «L’incapacité des ennemis jurés de la nation iranienne» d’arrêter ses progrès scientifiques et «La profondeur de leur méchanceté et de leur ressentiment». Il a ajouté que les jeunes scientifiques iraniens se mobiliseraient et prendraient la place de Fakhrizadeh.

Le scientifique aurait été pris en embuscade par des hommes armés non identifiés dans sa voiture à l’extérieur de Téhéran vendredi et serait décédé des suites de ses blessures à l’hôpital. On ne sait toujours pas qui a mené l’attaque.

Pendant des années, l’Iran a accusé Israël d’assassinats et de tentatives de meurtre de ses scientifiques nucléaires. En 2018, Fakhrizadeh a été identifié par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme à la tête d’un projet aujourd’hui disparu de production d’une arme nucléaire.

Téhéran nie avoir jamais tenté de militariser son industrie nucléaire. En 2015, il a accepté d’accepter des restrictions sur ses activités nucléaires en échange de la levée des sanctions et des opportunités commerciales dans le cadre de l’accord nucléaire JCPOA.

L’administration Trump s’est rangée du côté d’Israël en qualifiant le JCPOA de “La pire affaire jamais conclue” et l’a brisé, lançant à la place une campagne pour nuire à l’Iran avec de sévères sanctions économiques. Il a également procédé à l’assassinat d’un haut général iranien en janvier lors de sa visite en Iraq, affirmant qu’il s’agissait d’un acte de légitime défense contre des attaques terroristes non précisées qu’il avait planifiées.

Après l’assassinat de Fakhrizadeh, l’Iran a mis en garde les États-Unis et Israël contre «Mesures aventuristes» pendant les derniers jours de la présidence Trump.

