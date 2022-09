Le président iranien : les États-Unis ont “piétiné” l’accord nucléaire

NATIONS UNIES (AP) – Le président iranien a déclaré mercredi que les États-Unis avaient “piétiné” l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales dans un discours aux dirigeants mondiaux aux Nations Unies.

Ebrahim Raisi s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies alors que les pourparlers pour relancer l’accord sur le nucléaire approchaient d’un moment à prendre ou à laisser. La décision de l’ancien président américain Donald Trump de se retirer de l’accord en 2018 a conduit Téhéran à abandonner au fil du temps toutes les limitations que l’accord imposait à son enrichissement nucléaire.

Les responsables de l’Union européenne ont averti que la fenêtre permettant de conclure un accord était sur le point de se fermer. L’accord de 2015 négocié sous l’administration Obama a mis un frein au programme nucléaire iranien en échange de milliards de dollars d’allégement des sanctions, que Téhéran affirme n’avoir jamais reçu.

“L’Amérique a piétiné l’accord nucléaire”, a déclaré Raisi, qui a prêté serment en tant que président il y a seulement un an. Son discours marque la première fois qu’il monte sur le podium à l’ONU dans son rôle de président. L’année dernière, il a prononcé une allocution devant l’assemblée pratiquement en raison des restrictions liées au COVID-19.

Portant un turban noir traditionnel identifié aux religieux chiites, Raisi a également déclaré aux dirigeants réunis que l’Iran souhaitait avoir “des relations étendues avec tous nos voisins” – une référence apparente à l’Arabie saoudite ennemie et à d’autres pays arabes de la région.

L’Arabie saoudite et l’Iran ont eu un certain nombre de pourparlers directs depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden, bien que les tensions restent fortes entre les deux. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis ont récemment rouvert leur ambassade à Téhéran et y ont envoyé un ambassadeur.

Raisi a également déploré les sanctions imposées à l’Iran, les qualifiant de “punition contre le peuple iranien”.

Il a fustigé ce qu’il a qualifié d’examen déséquilibré des activités nucléaires de l’Iran alors que les programmes nucléaires d’autres nations restent secrets, une référence à Israël.

Les sanctions occidentales ont rongé les réserves de l’Iran et exacerbé l’inflation dans le pays, qui a atteint 40 % l’an dernier. Au cours de l’été, la devise iranienne a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré par rapport au dollar américain.

Le discours de Raisi arrive à un moment politiquement sensible en Iran. Des manifestants se sont affrontés avec la police ces derniers jours dans des villes du pays, y compris la capitale, à propos de la mort d’une femme de 22 ans qui était détenue par la police des mœurs pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strictement appliqué de la République islamique.

Raisi a présenté ses condoléances à la famille de la femme et a promis une enquête, tandis que d’autres responsables iraniens ont accusé des pays étrangers anonymes de s’être emparés de l’incident pour fomenter des troubles. Sa mort a déclenché une colère qui couvait depuis longtemps chez de nombreux Iraniens, en particulier chez les jeunes, contre les religieux au pouvoir dans le pays.

Raisi, qui a été élu l’année dernière lors d’un vote qui a vu un faible taux de participation et plusieurs candidats disqualifiés, a été décrit comme un protégé du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

En 2019, Raisi a été sanctionné par les États-Unis en partie pour son implication dans l’exécution massive de milliers de prisonniers politiques en 1988, un peu plus d’une décennie après que la révolution islamique de 1979 a renversé le shah du pays et inauguré son système actuel dirigé par la théocratie. .

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Amir Vahdat à Téhéran, en Iran, et Joseph Krauss ont contribué à ce rapport.

___

Pour plus de couverture AP de l’Assemblée générale des Nations Unies, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly

Aya Batrawy, Associated Press