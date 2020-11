Le président iranien jure de se venger d’un scientifique militaire tué

Téhéran, Iran (AP) – Le président iranien a promis samedi de se venger du meurtre d’un scientifique lié au programme nucléaire militaire dissous de Téhéran alors qu’il rejoignait d’autres responsables pour blâmer Israël pour le meurtre.

Israël, soupçonné depuis longtemps d’avoir tué des scientifiques il y a dix ans au milieu des tensions autour du programme nucléaire de Téhéran, n’a pas encore commenté le meurtre vendredi de Mohsen Fakhrizadeh. Cependant, l’attaque portait la marque d’une embuscade de style militaire soigneusement planifiée.

Le meurtre menace de renouveler les tensions entre les États-Unis et l’Iran dans les derniers jours du mandat du président Donald Trump, tout comme le président élu Joe Biden a suggéré que son administration pourrait revenir à l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales dont Trump s’est retiré plus tôt. Le Pentagone a annoncé tôt samedi qu’il avait renvoyé le porte-avions USS Nimitz au Moyen-Orient.

S’exprimant lors d’une réunion du groupe de travail de son gouvernement sur les coronavirus, Rohani a réitéré que la mort de Fakhrizadeh n’arrêterait pas son programme nucléaire. Le programme nucléaire civil iranien a poursuivi ses expériences et enrichit désormais de l’uranium jusqu’à 4,5%, bien en deçà des niveaux de qualité militaire de 90%.

Mais les analystes ont comparé Fakhrizadeh à égalité avec Robert Oppenheimer, le scientifique qui a dirigé le projet américain Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale qui a créé la bombe atomique.

“Nous répondrons à l’assassinat du martyr Fakhrizadeh en temps opportun”, a déclaré Rohani.

Il a ajouté: “La nation iranienne est plus intelligente que de tomber dans le piège des sionistes. Ils pensent créer le chaos.”

L’attaque de vendredi a eu lieu à Absard, un village juste à l’est de la capitale qui est une retraite pour l’élite iranienne. La télévision d’État iranienne a déclaré qu’un vieux camion contenant des explosifs caché sous un chargement de bois avait explosé près d’une berline transportant Fakhrizadeh.

Alors que la berline de Fakhrizadeh s’est arrêtée, au moins cinq hommes armés ont émergé et ont ratissé la voiture à feu rapide, a déclaré l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Fakhrizadeh est mort dans un hôpital après que les médecins et les ambulanciers n’ont pas pu le réanimer. Parmi les autres blessés figuraient les gardes du corps de Fakhrizadeh. Des photos et des vidéos partagées en ligne montraient une berline Nissan avec des trous de balle dans le pare-brise et du sang accumulé sur la route.

Quelques heures après l’attaque, le Pentagone a annoncé qu’il avait ramené le porte-avions USS Nimitz au Moyen-Orient, une décision inhabituelle car le porte-avions a déjà passé des mois dans la région. Il a cité le retrait des forces américaines en Afghanistan et en Irak comme raison de la décision, affirmant qu ‘«il était prudent d’avoir des capacités défensives supplémentaires dans la région pour faire face à toute éventualité.

L’attaque survient quelques jours à peine avant le dixième anniversaire du meurtre du scientifique nucléaire iranien Majid Shahriari que Téhéran a également imputé à Israël. Ces assassinats ciblés et d’autres se sont produits au moment où le soi-disant virus Stuxnet, considéré comme une création israélienne et américaine, a détruit les centrifugeuses iraniennes.

Ces assauts se sont produits au plus fort des craintes occidentales concernant le programme nucléaire iranien. Téhéran a longtemps insisté sur le fait que son programme était pacifique. Cependant, Fakhrizadeh a dirigé le soi-disant programme AMAD de l’Iran qui, selon Israël et l’Occident, était une opération militaire examinant la faisabilité de la construction d’une arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique affirme que le «programme structuré» s’est terminé en 2003.

Les inspecteurs de l’AIEA surveillent les sites nucléaires iraniens dans le cadre de l’accord nucléaire désormais en échec avec les puissances mondiales, qui a vu Téhéran limiter son enrichissement en uranium en échange de la levée des sanctions économiques.

Après le retrait de Trump de l’accord en 2018, l’Iran a abandonné toutes ces limites. Les experts estiment maintenant que l’Iran a suffisamment d’uranium faiblement enrichi pour fabriquer au moins deux armes nucléaires s’il choisit de poursuivre la bombe. Pendant ce temps, une usine d’assemblage de centrifugeuses de pointe de l’installation nucléaire iranienne de Natanz a explosé en juillet dans ce que Téhéran appelle maintenant une attaque de sabotage.

Fakhrizadeh, né en 1958, avait été sanctionné par le Conseil de sécurité de l’ONU et les États-Unis pour son travail sur l’AMAD. L’Iran l’a toujours décrit comme un professeur universitaire de physique. Un membre des Gardiens de la révolution, Fakhrizadeh avait été vu sur des photos lors de réunions auxquelles assistait le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, signe de son importance dans la théocratie iranienne.

Ces dernières années, les listes de sanctions américaines le nomment à la tête de l’Organisation iranienne pour l’innovation et la recherche défensives. Le Département d’État a décrit cette organisation l’année dernière comme travaillant sur «des activités de recherche et développement à double usage, dont certains aspects sont potentiellement utiles pour les armes nucléaires et les systèmes de lancement d’armes nucléaires».

La mission de l’Iran auprès de l’ONU, quant à elle, a décrit le travail récent de Fakhrizadeh comme «le développement du premier kit de test COVID-19 indigène» et supervisé les efforts de Téhéran pour créer un éventuel vaccin contre le coronavirus.

Gambrell a rapporté de Dubaï, Émirats arabes unis.