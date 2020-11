Le président iranien jure de se venger du scientifique militaire tué

Le massacre menace de renouveler les tensions entre les États-Unis et l’Iran dans les derniers jours du mandat du président Donald Trump, tout comme le président élu Joe Biden a suggéré que son administration pourrait revenir à l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales dont Trump s’était précédemment retiré. Le Pentagone a annoncé tôt samedi qu’il avait renvoyé le porte-avions USS Nimitz au Moyen-Orient.

Lors d’une réunion du groupe de travail de son gouvernement sur les coronavirus, Rohani a réitéré que la mort de Fakhrizadeh n’arrêterait pas son programme nucléaire. Le programme nucléaire civil iranien a poursuivi ses expériences et enrichit désormais de l’uranium à 4,5%, bien en dessous de son niveau d’armes de 90%.

Il a ajouté: «La nation iranienne est plus intelligente que de tomber dans le piège des sionistes. Ils pensent créer le chaos. “

Lorsque la berline de Fakhrizadeh s’est arrêtée, au moins cinq hommes armés sont sortis et ont fait exploser la voiture à feu rapide, a déclaré l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Fakhrizadeh est mort dans un hôpital après que les médecins et les ambulanciers n’ont pas pu le réanimer. Parmi les autres blessés figurent les gardes du corps de Fakhrizadeh. Des photos et des vidéos partagées en ligne montraient une berline Nissan avec des trous de balle dans le pare-brise et du sang sur la route.