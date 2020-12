Le président iranien Hassan Rohani a déclaré à son cabinet que, bien que l’Iran ne soit pas enthousiasmé par Joe Biden, il est «très heureux» que Donald Trump quitte ses fonctions, qualifiant le président américain de «tueur» et de «terroriste».

S’exprimant lors d’une réunion télévisée, Rohani a lancé des attaques cinglantes contre Trump, l’accusant d’entraver la capacité de l’Iran à répondre à l’épidémie de Covid-19 en bloquant ses efforts pour acquérir un vaccin par le biais de l’Organisation mondiale de la santé.

Une personne qui a commis tant d’atrocités, qui était un tueur, un terroriste, qui n’épargne même pas nos efforts de vaccination. C’est à quel point cette personne est privée de tous les principes éthiques et humains.

L’Iran a été le pays le plus touché au Moyen-Orient, avec plus de 1,1 million de cas confirmés de coronavirus et 52 670 décès dus au virus depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas a fortement augmenté ces derniers mois, alors que les installations médicales de Téhéran ont eu du mal à répondre à la demande et à obtenir l’équipement médical nécessaire pour soutenir les patients et protéger les travailleurs de la santé.

Aussi sur rt.com « Pire cruauté de l’histoire »: le ministre iranien de la Santé réprimande les États-Unis pour avoir bloqué l’accès aux médicaments indispensables au milieu de l’épidémie de Covid

Rohani et Trump se sont affrontés à plusieurs reprises au cours des dernières années alors que la Maison Blanche se retirait de l’accord nucléaire iranien et tentait de faire pression sur l’Iran par une série de sanctions, qui auraient paralysé l’économie iranienne et mis en colère Téhéran, au lieu de les encourager à renégocier. l’accord.

Alors que le président iranien a critiqué Trump, il n’a pas fait l’éloge du président élu Biden, affirmant simplement que son pays est «pas très excité avec Biden. » Néanmoins, Rohani a exprimé sa volonté de travailler avec la nouvelle administration pour élargir les liens avec les pays occidentaux.

Biden a clairement indiqué qu’une fois en fonction, il chercherait à rejoindre l’accord et à lever les sanctions récemment imposées. Cependant, il a déclaré que des négociations devront également avoir lieu pour discuter du programme de missiles iraniens et d’autres activités dans la région, que Rohani a jusqu’à présent rejetées.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!