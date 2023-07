Le président iranien fait un rare voyage en Afrique et critique les nations occidentales

Le président iranien, lors d’une rare visite en Afrique mercredi, a vivement critiqué le soutien des nations occidentales à l’homosexualité comme l’un des épisodes les plus « sales » de l’histoire humaine.

Le président Ebrahim Raisi s’est exprimé en Ouganda, qui a récemment adopté une législation anti-gay prescrivant la peine de mort pour « homosexualité aggravée », à la condamnation internationale généralisée.

« Je crois que cette question, et ces fortes attaques de l’Occident contre l’établissement des familles et contre la culture des nations, est un autre domaine de coopération pour l’Iran et l’Ouganda », a déclaré Raisi après une rencontre privée avec le président ougandais Yoweri Museveni.

« Les pays occidentaux tentent d’identifier l’homosexualité comme un indice de civilisation, alors que c’est l’une des choses les plus sales qui aient été faites dans l’histoire de l’humanité », a déclaré Raisi.

La visite en Afrique est la première d’un dirigeant iranien en plus d’une décennie alors que le pays, qui est soumis à de lourdes sanctions économiques américaines, recherche davantage de partenariats dans le monde. Raisi est également en visite au Zimbabwe.

En mettant l’accent sur le conservatisme et l’anticolonialisme dans ses remarques sur l’Ouganda, il semblait prêt à nouer des liens avec les pays africains pour des raisons autres que purement économiques.

Lors de sa première escale au Kenya, le dirigeant iranien a qualifié l’Afrique de « continent d’opportunités » et de grande plate-forme pour les produits iraniens. « Aucun d’entre nous n’est satisfait du volume actuel des échanges », a-t-il déclaré.

Raisi a spécifiquement mentionné les ressources minérales de l’Afrique et l’expérience pétrochimique de l’Iran, mais les protocoles d’accord signés par l’Iran et le Kenya ne semblent aborder ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l’information, la communication et la technologie ; pêcheries; santé animale et production animale et promotion des investissements.

Le président kenyan William Ruto a qualifié l’Iran de « partenaire stratégique essentiel » et de « puissance mondiale de l’innovation ». Le thé représente la majeure partie des exportations du Kenya vers l’Iran, mais Ruto a exprimé son intérêt pour l’élargissement de la gamme des exportations agricoles.

L’Iran a l’intention de mettre en place une usine de fabrication de véhicules iraniens dans la ville portuaire de Mombasa au Kenya, a ajouté Ruto.

La visite de Raisi en Afrique vise à « promouvoir la diplomatie économique, renforcer les relations politiques avec les pays amis et alignés et diversifier les destinations d’exportation », a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le mois dernier, le dirigeant iranien a effectué sa première visite en Amérique latine, s’arrêtant au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua. En mars, l’Iran et l’Arabie saoudite ont convenu de rétablir les relations diplomatiques lors d’une percée diplomatique majeure.

L’Iran est dans une impasse croissante avec les pays occidentaux au sujet de son programme nucléaire, qui a fait des progrès majeurs au cours des cinq années écoulées depuis que le président américain Donald Trump a retiré son pays d’un accord international qui le restreignait. Trump a également rétabli les sanctions contre l’Iran qui ont contribué à une grave crise économique.

Le mois dernier, les États-Unis ont accusé l’Iran de fournir à la Russie des matériaux pour construire une usine de fabrication de drones alors que Moscou cherche des armes pour son invasion en cours de l’Ukraine. L’Iran a déclaré avoir fourni des drones à la Russie avant le début de la guerre, mais pas depuis.

Le Kenya est le centre économique de l’Afrique de l’Est et un allié des États-Unis, avec l’épouse du président Joe Biden, Jill, en visite dans le pays au début de cette année. L’année dernière, les États-Unis et le Kenya ont signé un protocole d’accord sur la « coopération nucléaire civile stratégique ». Le Kenya a exprimé son intérêt pour l’utilisation de l’énergie nucléaire pour la production d’énergie.

Le Kenya est aux prises avec la dette et la hausse du coût de la vie, avec des manifestations plus meurtrières mercredi.

Le président ougandais, un allié des États-Unis sur les questions de sécurité, a précédemment exprimé son soutien au programme nucléaire iranien. Lors d’une visite en 2010 de l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, Museveni a affirmé que tous les pays souverains avaient le droit de poursuivre des programmes nucléaires pacifiques alors même qu’il exhortait à l’éradication de tous les arsenaux nucléaires.

L’Ouganda tente de mettre en place une centrale nucléaire qui, selon les autorités cette année, produirait de l’électricité d’ici 2031. La centrale, qui est en cours de développement avec le soutien technique de la China National Nuclear Corporation, exploiterait les importants gisements d’uranium du pays d’Afrique de l’Est. .

Comme l’Iran, le Zimbabwe est sous sanctions américaines. Une délégation ministérielle du Zimbabwe s’est rendue à Téhéran au début de cette année et a convenu d’approfondir la coopération dans des domaines tels que le commerce du pétrole.