Le président iranien exhorte les États-Unis à démontrer leur volonté de revenir à l’accord nucléaire de 2015

NATIONS UNIES (AP) — Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré mardi que son pays ne renoncerait jamais à son droit « à disposer d’une énergie nucléaire pacifique » et a exhorté les États-Unis « à démontrer de manière vérifiable » qu’ils souhaitent revenir au nucléaire de 2015. accord.

S’adressant à la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, Raïssi a déclaré que le retrait américain de l’accord bafouait les engagements américains et constituait « une réponse inappropriée » au respect par l’Iran de ses engagements.

Le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018, rétablissant ainsi des sanctions paralysantes. L’Iran a commencé à rompre les termes un an plus tard et des négociations formelles ont eu lieu à Vienne pour tenter de relancer l’accord. s’est effondré en août 2022.

L’Iran a longtemps nié avoir cherché à se doter de l’arme nucléaire et continue d’insister sur le fait que son programme est entièrement à des fins pacifiques – des points que Raïssi a réitérés mardi en déclarant lors de la réunion de haut niveau que « les armes nucléaires n’ont pas leur place dans la doctrine défensive et la doctrine militaire » du pays. .

Mais le chef du nucléaire de l’ONU, Rafael Grossi, a déclaré lundi dans une interview à l’Associated Press que le retrait par le gouvernement iranien de nombreuses caméras et systèmes de surveillance électronique installés par l’Agence internationale de l’énergie atomique rend impossible toute garantie quant au programme nucléaire du pays. Grossi a déjà averti que Téhéran dispose de suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer « plusieurs » bombes nucléaires s’il choisissait de les construire.

Le directeur général de l’AIEA a également déclaré lundi qu’il avait demandé à rencontrer Raïssi pour tenter de renverser la position de Téhéran. interdiction injustifiée sur « une partie très importante » des inspecteurs de l’agence.

Raisi n’a fait aucune mention des inspecteurs de l’AIEA, mais l’Union européenne a publié mardi soir une déclaration affirmant que son plus haut diplomate, Josep Borrell, avait rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères mardi et avait évoqué l’accord nucléaire et les inspecteurs ainsi que la détention arbitraire par l’Iran de nombreux citoyens de l’UE, notamment doubles nationalités.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, l’UE a déclaré que Borrell avait exhorté l’Iran à reconsidérer sa décision d’interdire plusieurs inspecteurs nucléaires expérimentés et à améliorer la coopération avec l’AIEA.

Borrell a de nouveau exhorté le gouvernement iranien à mettre fin à sa coopération militaire avec la Russie, indique le communiqué de l’UE. Les pays occidentaux ont déclaré que l’Iran avait fourni à la Russie des drones militaires pour la guerre en Ukraine, ce que Téhéran nie.

Raisi s’est adressé à l’Assemblée générale un jour après que l’Iran et les États-Unis ont chacun libéré cinq prisonniers emprisonnés depuis des années. Les États-Unis ont également autorisé la libération de près de 6 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés en Corée du Sud à des fins humanitaires. Les cinq Américains libérés est arrivé aux États-Unis plus tôt mardi.

Le président iranien n’a fait aucune mention de l’échange de prisonniers.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a quitté la salle de réunion lorsque Raïssi s’est levé pour prendre la parole, portant une pancarte avec une photo de Mahsa Amini, la femme kurde-iranienne de 22 ans qui décédé en garde à vue en Iran l’année dernière, déclenchant des protestations mondiales contre la théocratie islamique conservatrice du pays.

___

Nasser Karimi a contribué à ce reportage depuis Téhéran