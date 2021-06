Le président iranien élu Raisi exclut de rencontrer Biden, les marchés pétroliers se tournent vers un accord nucléaire

Le président iranien élu Ebrahim Raisi assiste à une conférence de presse à Téhéran, Iran, le 21 juin 2021. Majid Asgaripour | Agence de presse WANA | Reuters

DUBAI, Émirats arabes unis — Le président élu iranien Ebrahim Raisi a donné sa première conférence de presse depuis les élections du pays, affirmant lundi que ses priorités seraient d’améliorer les relations avec les voisins régionaux et de relancer l’accord nucléaire de 2015 — et en même temps carrément exclure une réunion avec le président américain Joe Biden. « Nous soutenons les négociations qui garantissent nos intérêts nationaux. … L’Amérique devrait immédiatement revenir à l’accord et remplir ses obligations en vertu de l’accord », a déclaré Raisi, le religieux pur et dur qui est lui-même sous sanctions américaines, selon une traduction de Reuters. L’accord nucléaire iranien de 2015, officiellement nommé Plan d’action global commun et dirigé par l’administration Obama et plusieurs autres puissances mondiales, a levé les sanctions contre l’Iran en échange de restrictions à son programme nucléaire. L’ancien président Donald Trump s’est retiré de l’accord en 2018 et a réimposé des sanctions sévères à l’Iran, paralysant son économie.

Téhéran a depuis intensifié son activité nucléaire bien au-delà des limites de l’accord dans ce qu’il dit être une protestation contre les sanctions – des sanctions que Washington dit qu’il ne lèvera pas tant que l’Iran n’aura pas inversé son activité nucléaire accrue, comme l’augmentation de l’enrichissement et du stockage d’uranium. Et malgré les négociations en cours entre les signataires du JCPOA à Vienne et les discussions sur les « progrès », les deux adversaires semblent toujours être dans l’impasse sur les principaux points de friction, tels que la transparence de l’Iran avec les inspecteurs nucléaires. Les marchés surveillent maintenant les pourparlers et les messages de Raisi pour comprendre ce que cela pourrait signifier pour l’approvisionnement mondial en pétrole. Les exportations de pétrole de l’Iran ont été réduites à une fraction de ce qu’elles étaient autrefois à la suite des sanctions de Trump. Une reprise de l’accord et la levée des taxes pourraient ramener 3,8 millions de barils de pétrole par jour sur le marché au fil du temps, contre 2,1 millions de barils par jour, selon des responsables du ministère iranien du Pétrole. Mais cela pourrait être un long processus en raison du sous-investissement dans les champs pétrolifères et de ses dernières années de production réduite.

Pression sur les prix du pétrole ?

L’accord « s’il est revitalisé, fournirait un coup de pouce substantiel à l’économie iranienne – il pourrait vraisemblablement augmenter de 8 à 10 % par an en 2021-2023 », a écrit Jason Tuvey, économiste principal des marchés émergents au cabinet de conseil londonien Capital Economics. note avant l’élection. Mais il a ajouté que sa production de brut plus élevée exercerait une pression sur d’autres dynamiques dans la région. « L’augmentation de la production de pétrole iranien freinerait les prix mondiaux du pétrole et pourrait inciter les gouvernements des pays du Golfe à maintenir une politique budgétaire stricte, pesant sur leur reprise », a déclaré Tuvey.

Si et une fois que l’Iran sera en mesure de remettre ses barils sur le marché mondial, la demande ne manquera pas, selon Herman Wang, rédacteur pétrolier senior chez Platts. « De nombreux anciens clients pétroliers de l’Iran, en particulier en Asie, ont déclaré qu’ils étaient impatients de reprendre leurs achats, dès qu’ils auront obtenu le feu vert sur les sanctions », a déclaré Wang. Il a ajouté que de nombreuses raffineries d’Asie sont bien adaptées aux bruts iraniens, « ce qui ajouterait de la concurrence pour l’Arabie saoudite voisine, l’Irak, Oman et d’autres producteurs de qualités plus lourdes et plus acides, et le condensat iranien rivaliserait avec des condensats similaires produits par le Qatar, le États-Unis et Australie. » « Cela pourrait bien mettre la pression sur les prix du pétrole, même si l’OPEP et ses alliés espèrent que la hausse de la demande se traduira par une plus grosse tarte pour tout le monde », a ajouté Wang.

Pas de « retour imminent » du pétrole iranien ?

« A ce stade, nous regardons toujours les négociations entre les parties au JCPOA à Vienne comme la variable la plus importante pour les prix du pétrole à court terme », a déclaré à CNBC Ed Bell, directeur de la recherche sur les matières premières à la banque Emirates NBD basée à Dubaï. Bien que Raisi ait signalé qu’il soutiendrait un accord, « cela ne règle pas les différences qui existent encore entre les partis du JCPOA, y compris le fait que Raisi lui-même est sous sanctions américaines », a-t-il déclaré. « Le calendrier d’un retour du brut iranien librement exportable continue d’être repoussé plus tard en 2021 et, en tant que tel, nous ne voyons aucun retour imminent qui aiderait à atténuer les tensions actuellement sur le marché », a ajouté Bell.