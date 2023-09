Le président iranien Ebrahim Raisi déclare qu’il dépensera 6 milliards de dollars de fonds américains pour l’échange de prisonniers « partout où nous en aurons besoin » | Nouvelles du monde

Le président iranien a déclaré que son gouvernement déciderait de la manière dont il dépenserait les 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) libérés par les États-Unis dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers.

Les États-Unis ont accordé une dérogation aux sanctions permettant aux banques internationales de transférer les milliards de fonds iraniens gelés, ouvrant ainsi la voie à la libération d’un ressortissant britannique et de quatre Américains détenus en Iran.

Les actifs seront transférés de la Corée du Sud au Qatar, qui L’Iran pourront ensuite être utilisés pour acheter des biens humanitaires.

Mais dans une interview exclusive avec NBC News, le réseau partenaire américain de Sky, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré : « Cet argent appartient à la République islamique d’Iran et naturellement nous déciderons, la République islamique d’Iran décidera de le dépenser là où nous en aurons besoin. « .

Interrogé par le présentateur de NBC News Lester Holt, à Téhéran, si l’argent sera utilisé à des fins autres que humanitaires, M. Raisi a répondu : « L’humanitaire signifie tout ce dont le peuple iranien a besoin.

« Cet argent sera budgétisé pour ces besoins et les besoins du peuple iranien seront décidés et déterminés par le gouvernement iranien. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a approuvé l’accord la semaine dernière, mais le Congrès n’en a été informé que lundi.

Quatre des personnes détenues en Iran étaient libéré de prison et assigné à résidence le mois dernierselon des responsables américains.

Parmi les doubles nationaux américano-iraniens figurent les hommes d’affaires Siamak Namazi, 51 ans, et Emad Shargi, 58 ans, ainsi que l’écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, de nationalité britannique.

Ils avaient tous été emprisonnés à la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran pour espionnage.

L’identité du quatrième citoyen américain libéré de prison n’a pas été rendue publique, tandis qu’un cinquième homme était déjà assigné à résidence.

L’accord prévoit également la libération de cinq citoyens iraniens anonymes détenus aux États-Unis.

Interrogé par Holt quand les Américains seront libérés, M. Raisi a déclaré : « Les dispositions ont été prises.

« L’action finale consistant à échanger les prisonniers devrait être finalisée en temps voulu. »

Lorsqu’on lui a demandé s’ils étaient en bonne santé, il a répondu : « Oui, ils sont en très bonne santé et selon nos dernières informations, ils sont en pleine santé ».

L’accord a été critiqué par les républicains, le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas accusant le président Joe Bidenl’administration de « payer une rançon au pire État sponsor du terrorisme au monde ».

Le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa a déclaré qu’il était « ridicule… de subir un chantage ».

Les familles des Américains détenus en Iran ont déclaré que leurs proches étaient des « otages » capturés sur la base de fausses accusations et utilisés comme monnaie d’échange par le gouvernement.

Namazi, qui a été reconnu coupable en 2016 d’accusations liées à l’espionnage que les États-Unis ont rejetées comme étant sans fondement, est détenu par l’Iran depuis plus de sept ans.

Tahbaz a été arrêté en 2018 et condamné à 10 ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale de l’Iran » et pour avoir travaillé comme espion pour le compte des États-Unis.

Shargi a été reconnu coupable d’espionnage en 2020 et également condamné à 10 ans de prison.