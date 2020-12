TipRanks

3 actions «Strong Buy» qui sont toujours sous-évaluées

Après une année que la plupart d’entre nous veulent oublier, 2021 s’annonce pour commencer avec stabilité et même quille. Les élections sont sûrement derrière nous, la nouvelle administration Biden promet une approche « sans drame », un Congrès étroitement divisé et hyper-partisan est peu susceptible de promulguer une législation, une réforme ou autre, et les vaccins COVID sont prêts à être distribués. C’est une recette pour un cycle de nouvelles calme, ce qui en fait un moment idéal pour acheter en bourse. Les investisseurs peuvent lire les feuilles de thé ou étudier les données – quel que soit leur mode d’analyse boursier préféré – et profiter de cette période de calme pour faire des choix rationnels sur les mouvements boursiers. En utilisant la base de données TipRanks, nous avons extrait trois actions qui présentent un cas haussier. Tous les trois répondent à un profil qui devrait intéresser les investisseurs de valeur. Ils détiennent des notes unanimes de consensus Strong Buy, ainsi qu’un «10 parfait» du Smart Score. Ce score, une mesure unique, évalue un titre en fonction de 8 facteurs avec une forte corrélation avérée avec la surperformance future. Un score de «10» indique une forte probabilité que le stock augmentera dans l’année à venir. Enfin, ces trois actions présentent un potentiel de hausse à deux chiffres, indiquant qu’elles sont toujours sous-évaluées.UMH Properties (UMH) Nous allons commencer dans le secteur des fiducies de placement immobilier (REIT), avec UMH Properties. Cette entreprise, qui a débuté après la Seconde Guerre mondiale dans l’industrie de la maison mobile, est devenue plus tard le premier constructeur de maisons préfabriquées. Aujourd’hui, UMH possède et gère un portefeuille de 124 communautés de logements préfabriqués, répartis dans 8 États du Nord-Est et du Midwest, et totalisant plus de 23 000 unités. En tant que FPI, UMH a profité de la nature des maisons préfabriquées comme options abordables sur le marché du logement. L’UMH vend à la fois les maisons préfabriquées aux résidents, tout en louant les parcelles sur lesquelles se trouvent les propriétés et en louant les maisons aux résidents. Le revenu de la même propriété de la société, un paramètre clé, a affiché une augmentation de 8,6% d’une année à l’autre au troisième trimestre.De plus, au troisième trimestre, UMH a enregistré une augmentation de 16% en glissement annuel de son chiffre d’affaires, soit 43,1 millions de dollars contre 37,3 millions dans le trimestre de l’année précédente. Les fonds provenant de l’exploitation, une autre mesure clé dans le secteur des FPI, se sont chiffrés à 11 cents par action, contre 14 cents au 3T19. La diminution est survenue lorsque la société a racheté 2,9 millions de dollars en actions privilégiées de série B. Les REIT sont tenus de restituer des revenus aux actionnaires, et l’UMH y parvient avec un dividende fiable et un rendement élevé de 4,7%. Le paiement, à 18 cents par action ordinaire, est versé trimestriellement et est resté stable pendant plus d’une décennie. L’analyste de Compass Point, Merrill Ross, estime que la société est en bonne position pour créer de la valeur pour les ménages et les actionnaires. « Nous pensons que l’UMH a prouvé qu’elle pouvait offrir des logements attrayants et abordables aux locataires ou aux propriétaires plus efficacement que cela n’a été possible avec des logements locatifs verticaux. À mesure que l’UMH améliore son coût de financement, elle peut rivaliser plus efficacement avec d’autres propriétaires de communautés MH dans les domaines public et privé , et parce qu’elle a une formule efficace pour redresser les communautés non gérées, nous pensons que l’UMH peut consolider les propriétés privées au cours des prochaines années pour tirer parti de son potentiel de création de valeur », a déclaré Ross. Achetez, et son objectif de prix de 20 $ implique une hausse de 25% sur un an. (Pour regarder les antécédents de Ross, cliquez ici) Dans l’ensemble, le Strong Buy unanime sur UMH est basé sur 5 critiques récentes. L’action se vend 15,92 $, et l’objectif de cours moyen de 18,40 $ suggère qu’il a de la place pour une croissance de 15% à partir de ce niveau. (Voir l’analyse boursière de l’UMH sur les TipRanks) Laird Superfood (LSF) Laird Superfood est un nouveau venu sur les marchés boursiers, étant entré en bourse en septembre dernier. La société fabrique et commercialise une gamme d’additifs alimentaires et de collations à base de plantes riches en nutriments, et est surtout connue pour sa gamme de crèmes à café non laitières spécialisées. Laird cible les clients qui cherchent à ajouter de la nutrition et un regain d’énergie à leur alimentation.Depuis son introduction en bourse en septembre, la société a publié des résultats au troisième trimestre. Les revenus ont été solides, à 7,6 millions de dollars, dépassant les prévisions de plus de 26% et dépassant de 118% le chiffre de l’an dernier. La société a également signalé une croissance de 115% en glissement annuel des ventes en ligne. Le commerce électronique représente désormais 49% des ventes nettes de la société, ce qui n’est pas surprenant au cours de «l’année corona». L’examen de l’action provient de Robert Burleson, un analyste 5 étoiles de Canaccord. Burleson réitère sa position haussière en déclarant: «Nous continuons de considérer le LSF comme une plate-forme attrayante qui joue sur les fortes tendances de la demande d’aliments fonctionnels à base de plantes, en notant l’approche omnicanale différenciée de LSF et l’éthique des ingrédients. Au fil du temps, nous nous attendons à ce que LSF soit en mesure de tirer parti de sa marque et de ses opérations verticalement intégrées pour réussir dans un large éventail de catégories basées sur les usines, générant une croissance du chiffre d’affaires démesurée et une saine expansion de ses marges. »Burleson évalue LSF partage un achat avec 70 $ objectif de prix. Ce chiffre indique sa confiance dans une croissance d’environ 63% à un an. (Pour voir les antécédents de Burleson, cliquez ici) Laird n’a pas beaucoup attiré l’attention des analystes, mais ceux qui ont examiné le titre sont d’accord avec l’évaluation de Burleson. LSF a une cote unanime des analystes Strong Buy, basée sur 3 revues récentes. L’objectif de cours moyen de 62,33 $ de l’action suggère une marge de hausse d’environ 39% au cours de l’année à venir. (Voir l’analyse boursière LSF sur TipRanks) TravelCenters of America (TA) Le dernier mais non le moindre est TravelCenters of America, un nom majeur dans le secteur des transports. TravelCenters possède, exploite et franchise des aires de repos routières à service complet à travers les États-Unis – un créneau important dans un pays qui dépend fortement du camionnage long-courrier, et dans lequel la possession d’une voiture privée a longtemps encouragé la mystique du « road trip ». Le réseau des aires de repos de TA offre aux voyageurs des dépanneurs et des restaurants de restauration rapide en plus de l’essence et du carburant diesel et les équipements attendus.La crise corona a été une période difficile pour TA, car les réglementations de verrouillage ont freiné les voyages. Les revenus de la société ont atteint un plancher au deuxième trimestre, tombant à 986 millions de dollars, mais ont augmenté de 28% en séquentiel pour atteindre 1,27 milliard de dollars au troisième trimestre. Le BPA, à 61 cents, a également été solide et a affiché une croissance impressionnante de 165% d’une année à l’autre. Ces gains sont survenus alors que l’économie commençait à rouvrir – et avec les voyages aériens toujours restreints, les automobiles deviennent le véhicule par défaut pour les interurbains, une circonstance qui profite à TravelCenters. L’analyste James Sullivan, qui évalue l’action comme un achat, couvre TravelCenters pour BTIG et son objectif de prix de 40 $ suggère une hausse de 22% au cours de l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Sullivan, cliquez ici) Soutenant sa position, Sullivan a noté: « TA est en train de passer d’une série d’initiatives infructueuses sous la direction précédente. La nouvelle équipe de direction actuelle a renforcé le bilan et a l’intention pour améliorer les opérations à la fois par des réductions de dépenses et des mesures génératrices de revenus qui devraient stimuler les marges […] Alors que nous prévoyons que les dépenses de 2020 seront concentrées sur les articles de maintenance et de réparation non générateurs de revenus, nous prévoyons qu’en 2021 et au-delà, des dépenses plus élevées devraient générer un bon retour sur investissement … »Dans l’ensemble, les actions de TravelCenters obtiennent un coup de pouce unanime, avec le soutien de 3 achats la cote de consensus Strong Buy de l’action. Les actions se vendent 32,87 $, et l’objectif de cours moyen de 38,33 $ suggère un potentiel de hausse de ~ 17%. (Voir l’analyse des actions de TA sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.Disclaimer: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.