Giuliani attaque la « censure » mais a menacé de poursuivre le journal pour une histoire peu flatteuse

L’allié de Trump, qui prétend que le procès contre lui est un « acte d’intimidation visant à censurer l’exercice de la liberté d’expression », a menacé le New York Post Giuliani à Washington en novembre. Lundi, Dominion a poursuivi Giuliani devant un tribunal fédéral de Washington pour ses allégations de fraude électorale supposée. Photographie: Jacquelyn Martin / AP Lundi, Rudy Giuliani a appelé un procès de 1,3 milliard de dollars intenté contre lui par Dominion Voting Systems «un autre acte d’intimidation de la part de la gauche haineuse pour anéantir et censurer l’exercice de la liberté d’expression». Mais Giuliani a lui-même déjà menacé de censurer l’exercice de la liberté d’expression par des poursuites judiciaires. L’ancien maire de New York devenu avocat de Trump invoquait les plaintes actuelles de droite contre la soi-disant «culture d’annulation», dans laquelle la liberté d’expression est censée être restreinte. Mais en juin 2001, le New York Post a publié un article sur une affaire extra-conjugale. Giuliani a déclaré aux journalistes: «Je vais envisager de les poursuivre pour diffamation – diffamation. Ce que le New York Post a fait est scandaleux, je pense que c’est malveillant et je suis prêt à le prouver au tribunal si je le dois. Le premier amendement relatif à la protection de la liberté de la presse rend difficile pour les agents publics américains d’intenter des poursuites en diffamation, même si les informations s’avèrent fausses. Giuliani n’a pas poursuivi le Post en justice. Lundi, Dominion a poursuivi Giuliani devant un tribunal fédéral de Washington, pour ses allégations de fraude électorale supposée, faites dans le cadre des tentatives sans fondement de Donald Trump d’annuler la défaite de Joe Biden, efforts qui ont abouti à l’attaque meurtrière du Capitole américain le 6 janvier. «Dominion engage cette action pour remettre les pendules à l’heure», selon la plainte, «pour faire valoir les droits de l’entreprise en vertu du droit civil, pour recouvrer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs et pour défendre ses intérêts, ses employés et le processus électoral.» L’avocat de Dominion, Thomas Clare, a déclaré au New York Times que la société pourrait poursuivre d’autres personnes, y compris Trump. «Nous n’excluons personne», a-t-il déclaré. «De toute évidence, ce procès contre l’avocat du président se rapproche un peu plus de l’ancien président et comprend quel était son rôle et quel n’était pas son rôle.» Certains experts ont déclaré que Dominion pourrait lui-même compter comme une personnalité publique et avoir donc du mal à gagner sa cause. Giuliani a dit qu’il pourrait contre-poursuivre Dominion. «Le montant demandé est, de toute évidence, destiné à effrayer les gens au cœur fragile. C’est un autre acte d’intimidation de la part de la gauche haineuse pour anéantir et censurer l’exercice de la liberté d’expression, ainsi que la capacité des avocats à défendre vigoureusement leurs clients. En tant que tel, nous allons enquêter sur une poursuite contre eux pour violation de ces droits constitutionnels », a-t-il déclaré. Il reste à voir si Giuliani suivra. Il y a près de 20 ans, il ne l’a pas fait. Giuliani a menacé de poursuivre le Post pour son histoire sur la façon dont, comme le New York Daily News l’a décrit, le maire et sa «petite amie Judith Nathan [were] en utilisant le chic St Regis Hotel comme un «nid d’amour secret» ». Des négociations entre Giuliani et le Post ont suivi mais près de six semaines plus tard, le 18 juillet, le Daily News a rapporté que Giuliani n’avait pas mis sa menace à exécution. «Lorsque je serai prêt à prendre une décision, vous serez le premier informé», a-t-il déclaré. «Mais je ne suis pas précipité dans quoi que ce soit.