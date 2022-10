Le président iranien accuse les États-Unis de “déstabilisation” au milieu des manifestations

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le président iranien a accusé jeudi les États-Unis de mener une “politique ratée de déstabilisation” visant sa nation après que les Iraniens dans les villes du pays ont protesté contre la mort d’une femme de 22 ans sous la garde du pays. police des mœurs.

Les commentaires répétés du président Ebrahim Raisi ont tenté de blâmer les manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini comme un complot occidental, alors même que les manifestants d’âge scolaire retirent leur foulard obligatoire ou hijab. Ils surviennent après des manifestations dans des villes à travers l’Iran mercredi, avec des vidéos circulant des forces de sécurité tirant apparemment sur des manifestants et utilisant la violence pour réprimer la dissidence.

Les manifestations sont devenues l’un des plus grands défis à la théocratie iranienne depuis le mouvement vert de 2009 du pays. Raisi, un protégé de la ligne dure du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, les a décrits comme un complot contre l’Iran par ses ennemis à l’étranger. Les remarques de Raisi sont intervenues jeudi alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence à Astana, au Kazakhstan.

“La nation iranienne a invalidé l’option militaire américaine et, comme elle l’a elle-même admis, a fait de la politique de sanctions et de pression maximale un échec humiliant”, a déclaré Raisi, selon une transcription de ses propos. “Maintenant, suite à l’échec de l’Amérique dans la militarisation et les sanctions, Washington et ses alliés ont eu recours à la politique ratée de déstabilisation.”

Raisi n’a pas abordé directement les manifestations, qui ont eu lieu dans au moins 19 villes mercredi.

La collecte d’informations sur les manifestations reste difficile au milieu des restrictions d’Internet et des arrestations d’au moins 40 journalistes dans le pays, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Le gouvernement iranien insiste sur le fait qu’Amini n’a pas été maltraitée, mais sa famille affirme que son corps présentait des ecchymoses et d’autres signes de coups après son arrestation pour avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

On ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées ou arrêtées jusqu’à présent lors des manifestations.

Un groupe basé à Oslo, Iran Human Rights, a estimé mercredi qu’au moins 201 personnes ont été tuées. Cela comprend environ 90 personnes tuées par les forces de sécurité dans la ville de Zahedan, dans l’est de l’Iran, lors de manifestations contre un policier accusé de viol dans une affaire distincte. Les autorités iraniennes ont décrit les violences de Zahedan comme impliquant des séparatistes anonymes, sans fournir de détails ni de preuves.

À Washington, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que l’Amérique ne se concentrait pas sur d’éventuelles négociations avec l’Iran sur son accord nucléaire en lambeaux au milieu des manifestations. Ces pourparlers se sont effondrés dans les mois qui ont précédé la mort d’Amini le 16 septembre.

“En ce moment, notre attention… est sur la bravoure et le courage remarquables dont le peuple iranien fait preuve à travers ses manifestations pacifiques”, a déclaré Price. “Et notre objectif en ce moment est de mettre en lumière ce qu’ils font et de les soutenir de la manière que nous pouvons.”

Pendant ce temps, un irano-américain qui avait été libéré de prison alors qu’il purgeait une peine de 10 ans pour des accusations d’espionnage internationalement critiquées a été renvoyé à la prison d’Evin à Téhéran, a déclaré son avocat. Siamak Namazi avait été libéré de prison alors que son père de 85 ans, Baquer Namazi, avait été libéré et autorisé à se rendre à Oman et aux Émirats arabes unis pour des soins médicaux.

“La décision de l’Iran de refuser de renouveler le congé de Siamak est dévastatrice, mais finalement sans surprise”, a déclaré l’avocat Jared Genser. “Pour l’Iran, utiliser le départ de Baquer et la libération temporaire de Siamak pour se présenter comme agissant de bonne foi, pour le renvoyer immédiatement et inutilement derrière les barreaux, est une démonstration révélatrice de la situation précaire des otages.”

Jon Gambrell, Associated Press