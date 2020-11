Le président iranien accuse Israël d’avoir tué un scientifique nucléaire

(Ajoute des détails)

DUBAI, 28 novembre (Reuters) – Le président iranien Hassan Rohani a accusé samedi Israël d’avoir tué le principal scientifique nucléaire du pays, considéré par l’Occident comme l’architecte du programme nucléaire militaire secret de Téhéran.

Les dirigeants religieux et militaires iraniens ont menacé de se venger de l’assassinat de vendredi de Mohsen Fakhrizadeh, ce qui pourrait encore accroître les tensions au Moyen-Orient et au-delà.

“Notre peuple est plus sage que de tomber dans le piège du régime sioniste (Israël) … L’Iran répondra sûrement au martyre de notre scientifique au moment opportun”, a déclaré Rouhani lors d’une réunion télévisée du cabinet.

“Une fois de plus, les mains perverses de Global Arrogance et des mercenaires sionistes (israéliens) ont été tachées du sang d’un fils iranien”, a déclaré Rouhani dans un communiqué plus tôt samedi, ajoutant que la mort de Fakhrizadeh ne ralentirait pas le travail nucléaire de l’Iran.

Israël a refusé de commenter le meurtre.

La mort de Fakhrizadeh pourrait provoquer une confrontation entre l’Iran et ses ennemis dans les dernières semaines de la présidence américaine de Donald Trump. Cela pourrait également compliquer les efforts du président élu Joe Biden pour relancer la détente de la présidence de Barack Obama une fois qu’il prendra ses fonctions en janvier.

La Maison Blanche, le Pentagone, le département d’État américain et la CIA ont refusé de commenter, tout comme l’équipe de transition de Biden.

Au moins quatre scientifiques ont été tués entre 2010 et 2012 dans ce que Téhéran a qualifié de programme d’assassinats visant à saboter son programme d’énergie nucléaire. L’Iran a toujours nié avoir cherché des armes nucléaires.

L’agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté qu’après l’explosion d’une voiture chargée d’explosifs près du véhicule de Fakhrizadeh vers 14h30 heure locale, l’un des assassins a commencé à tirer des balles sur sa voiture.

Il a indiqué que l’un des gardes du corps de Fakhrizadeh avait été abattu quatre fois et que Fakhrizadeh avait été transporté par hélicoptère vers un hôpital de la ville d’Absard, dans le comté de Damavand, à environ 70 km à l’est de Téhéran. Il est mort à l’hôpital.

Un témoin a déclaré à la télévision d’État qu’il y avait eu des coups de feu répétés et que les gardes du corps de Fakhrizadeh se sont affrontés avec les assassins.

