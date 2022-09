Le président iranien abandonne l’interview de CNN après qu’Amanpour ait refusé la demande de foulard

CNN

Le président iranien Ebrahim Raisi s’est retiré d’une interview prévue de longue date avec Christiane Amanpour, présentatrice internationale en chef de CNN, à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mercredi, après avoir refusé une demande de dernière minute de porter un foulard.

Environ 40 minutes après le début prévu de l’entretien et Raisi étant en retard, un assistant a déclaré à Amanpour que le président lui avait suggéré de porter un foulard. Amanpour a déclaré qu’elle avait “poliment refusé”.

Amanpour, qui a grandi à Téhéran, la capitale iranienne, et parle couramment le farsi, a déclaré qu’elle portait un foulard sur la tête lorsqu’elle faisait des reportages en Iran pour se conformer aux lois et coutumes locales, “sinon vous ne pourriez pas travailler en tant que journaliste”. Mais elle a dit qu’elle ne se couvrirait pas la tête pour mener un entretien avec un responsable iranien en dehors d’un pays où ce n’est pas obligatoire.

“Ici à New York, ou n’importe où ailleurs en dehors de l’Iran, aucun président iranien ne m’a jamais demandé – et j’ai interviewé chacun d’entre eux depuis 1995 – que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, on ne m’a jamais demandé de porter un foulard. », a-t-elle déclaré jeudi dans l’émission « New Day » de CNN.

“J’ai très poliment refusé en mon nom et au nom de CNN, et des femmes journalistes du monde entier, car ce n’est pas une obligation.”

La loi iranienne oblige toutes les femmes à porter un couvre-chef et des vêtements amples en public. La règle est appliquée en Iran depuis la révolution islamique de 1979, et elle est obligatoire pour toutes les femmes du pays – y compris les touristes, les personnalités politiques en visite et les journalistes.

Amanpour a déclaré que l’assistante de Raisi avait clairement indiqué que l’interview – qui aurait été la première du président iranien sur le sol américain – n’aurait pas lieu si elle ne portait pas de foulard. Il l’a qualifié de “question de respect”, étant donné que ce sont les mois sacrés de Muharram et de Safar, et a évoqué “la situation en Iran”, faisant allusion aux protestations qui balaient le pays, a-t-elle ajouté.

Des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté à travers l’Iran la semaine dernière à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était en détention, après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne pour avoir enfreint la loi sur les foulards.

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue, certaines femmes se coupant les cheveux et brûlant leur hijab pour protester contre la loi. Des groupes de défense des droits de l’homme ont signalé qu’au moins huit personnes ont été tuées lors des manifestations, qui ont été sévèrement réprimées par les autorités, selon des témoins et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Les manifestations semblent être les plus grandes manifestations de défi contre le régime de la République islamique, qui est devenu plus strict depuis l’élection du gouvernement radical de Raisi l’année dernière. Après huit ans d’administration modérée d’Hassan Rohani, l’Iran a élu Raisi, un chef judiciaire ultra-conservateur dont les opinions sont conformes à la pensée du puissant clergé du pays et du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

En Iran, le foulard est un puissant symbole d’un ensemble de règles personnelles imposées par les chefs religieux du pays, qui régissent ce que les gens peuvent porter, regarder et faire. Au cours de la dernière décennie, les protestations ont éclaté alors que de nombreux Iraniens ont ressenti du ressentiment face à ces limitations.

La mort d’Amini a alimenté une vague de colère qui couvait depuis longtemps contre les restrictions aux libertés individuelles. Des enquêtes et des rapports de ces dernières années ont montré qu’un nombre croissant d’Iraniens ne croient pas que le hijab, ou foulard, devrait être obligatoire.

Des responsables iraniens ont affirmé qu’Amini était décédée après avoir subi une “crise cardiaque” et être tombée dans le coma, mais sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucune maladie cardiaque préexistante, selon Emtedad News, un média iranien pro-réforme. Le scepticisme suscité par le récit des autorités sur sa mort a également attisé le tollé public.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias d’État iraniens ont montré Mahsa Amini s’effondrant dans un centre de «rééducation» où elle a été emmenée par la police des mœurs pour recevoir des «conseils» sur sa tenue vestimentaire.

Amanpour avait prévu d’enquêter sur Raisi sur la mort d’Amini et les manifestations, ainsi que sur l’accord nucléaire et le soutien de l’Iran à la Russie en Ukraine, mais a déclaré qu’elle devait s’en aller.

“Alors que les manifestations se poursuivent en Iran et que des gens sont tués, cela aurait été un moment important pour parler avec le président Raisi”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Fil Twitter.