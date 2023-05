Le président indonésien se rendra en Australie en juillet

Un haut responsable politique et membre du comité parlementaire indonésien chargé de superviser les affaires étrangères, la défense et le renseignement a même déclaré Le Sydney Morning Herald et L’âge en mars que l’Indonésie ne devrait pas autoriser les sous-marins dans ses voies maritimes archipélagiques, affirmant qu’ils « ne peuvent pas être utilisés pour des activités liées à la guerre ou à la préparation de la guerre ou à des activités non pacifiques ».

Les experts ont souligné que une telle décision, si elle était prise, ne serait pas conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Au milieu de l’anxiété des responsables indonésiens des affaires étrangères et de la défense, Widodo lui-même a au moins semblé moins alarmé dans ses dernières remarques publiques sur le pacte de partage de technologie entre l’Australie et les États-Unis et le Royaume-Uni et sur le dialogue quadrilatéral sur la sécurité, ou Quad, composé de l’Australie, des États-Unis, du Japon et de l’Inde.

Widodo rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Hiroshima. Crédit: Palais présidentiel indonésien

« Nous devrions considérer le Quad et l’AUKUS comme des partenaires et non comme des concurrents… L’objectif de l’ASEAN est de faire de la région une région stable et pacifique », a déclaré Widodo au média malaisien. Les temps du nouveau détroit avant d’accueillir les dirigeants d’Asie du Sud-Est au sommet de l’ASEAN à Labuan Bajo ce mois-ci.