Des essais sur l’homme en Indonésie ont montré que le vaccin, CoronaVac, était sûr et efficace à 65,3%. Mais des scientifiques brésiliens ont déclaré mardi qu’il y avait un taux d’efficacité d’un peu plus de 50% – bien inférieur au taux d’efficacité de 78% annoncé la semaine dernière.

«La vaccination Covid est importante pour nous pour briser la chaîne de transmission de ce coronavirus et fournir une protection de la santé pour nous tous, les Indonésiens, et aider à accélérer le processus de reprise économique», a déclaré M. Joko après avoir reçu son vaccin.

L’Indonésie, qui a autorisé lundi l’utilisation d’urgence du vaccin Sinovac, avait auparavant commandé 125,5 millions de doses à l’entreprise et des quantités plus petites à plusieurs autres. L’Indonésie, quatrième plus grand pays du monde avec 270 millions d’habitants, espère obtenir l’immunité collective en vaccinant les deux tiers de la population dans les 15 mois.

Mais il y a encore des questions autour du vaccin Sinovac, que la Chine a commencé à administrer l’année dernière avant la fin des essais humains.

La société n’a pas encore publié de données publiques sur les résultats de ses essais. Et le taux d’efficacité du vaccin, tel que mesuré au Brésil et en Indonésie, est toujours bien en deçà des taux de plus de 90% atteints par les vaccins Pfizer et Moderna qui ont été approuvés aux États-Unis et dans d’autres pays.

Dicky Budiman, un épidémiologiste indonésien à l’Université Griffith en Australie, a déclaré que le taux d’efficacité relativement faible de CoronaVac devrait inciter l’Indonésie à rechercher des alternatives. Il a également mis en doute la transparence des différents essais et des données publiées.