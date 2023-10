Le président indonésien inaugure le premier chemin de fer à grande vitesse d’Asie du Sud-Est, financé par la Chine

JAKARTA, Indonésie (AP) — Le président indonésien Joko Widodo a inauguré lundi le premier chemin de fer à grande vitesse d’Asie du Sud-Est alors qu’il s’apprêtait à commencer ses opérations commerciales, un projet clé dans le cadre de l’initiative chinoise d’infrastructure de la Ceinture et de la Route qui réduira considérablement le temps de trajet entre deux villes clés. villes.

Le projet a connu des retards et des coûts croissants, et certains observateurs doutent de ses avantages commerciaux. Mais Widodo a défendu le chemin de fer de 142 kilomètres (88 milles), qui a reçu dimanche sa licence d’exploitation officielle du ministère des Transports.

Le projet de 7,3 milliards de dollars, largement financé par la Chine, a été construit par PT Kereta Cepat Indonesia-Chine, connue sous le nom de PT KCIC, une coentreprise entre un consortium indonésien de quatre entreprises publiques et China Railway International Co. Ltd.

Le chemin de fer relie Jakarta à Bandung, la capitale très peuplée de la province de Java occidental, et réduira le temps de trajet entre les villes de trois heures actuellement à environ 40 minutes.

Son utilisation de l’énergie électrique devrait réduire les émissions de carbone.

Widodo, dans son discours d’ouverture, a officiellement nommé le premier chemin de fer à grande vitesse d’Indonésie – le plus rapide d’Asie du Sud-Est, avec des vitesses allant jusqu’à 350 km/h (217 mph) – comme « Whoosh », de « Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal », qui signifie « gain de temps, fonctionnement optimal, système fiable » en langue indonésienne.

« Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung marque la modernisation de nos transports en commun, qui sont efficaces et respectueux de l’environnement », a déclaré Widodo.

« Notre courage d’essayer de nouvelles choses nous donne confiance et l’opportunité d’apprendre et sera très utile pour l’avenir, rendant nos ressources humaines plus avancées et notre nation plus indépendante », a-t-il ajouté.

Widodo, accompagné d’autres hauts responsables, a parcouru Whoosh depuis sa première gare, Halim, dans l’est de Jakarta, jusqu’à la gare Padalarang de Bandung, l’une des quatre gares de la ligne, située à environ 30 kilomètres (18 miles) de la zone centrale de Bandung.

Il a effectué un essai de 25 minutes à bord du train le 13 septembre et a déclaré aux journalistes qu’il se sentait à l’aise assis ou marchant à l’intérieur du train à grande vitesse, même à sa vitesse maximale.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a effectué un essai routier au début du mois dernier lors d’une visite à Jakarta pour trois jours de discussions avec les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres pays.

Luhut Binsar Pandjaitan, ministre coordonnateur des transports maritimes et des investissements, a déclaré que China Railway avait accepté de transférer sa technologie en Indonésie afin qu’à l’avenir, les trains à grande vitesse du pays puissent être fabriqués dans le pays.

Pendant les deux semaines précédant l’inauguration, PT KCIC a organisé un essai public gratuit.

L’Indonésie a lancé le projet en 2016. La ligne devait initialement entrer en service en 2019, mais a été retardée par des différends concernant l’acquisition de terrains, des problèmes environnementaux et la pandémie de COVID-19. Il était prévu que le coût s’élève à 66 700 milliards de roupies (4,3 milliards de dollars), mais le montant a grimpé à 113 000 milliards de roupies (7,3 milliards de dollars).

Les trains ont été modifiés pour s’adapter au climat tropical de l’Indonésie et sont équipés d’un système de sécurité capable de répondre aux tremblements de terre, aux inondations et à d’autres conditions d’urgence. Le train de 209 mètres (685 pieds) a une capacité de 601 passagers.

Les prix des billets n’avaient pas été finalisés lundi, mais PT KCIC estimait que les prix d’un aller simple par passager se situeraient entre 250 000 roupies (16 dollars) pour la deuxième classe et 350 000 roupies (22,60 dollars) pour les sièges VIP.

Les passagers se rendant au centre-ville de Bandung doivent prendre un train de desserte depuis la gare de Padalarang, ce qui ajoutera 20 minutes supplémentaires, pour un coût estimé à environ 50 000 roupies (3,20 dollars).

L’accord ferroviaire a été signé en octobre 2015 après que l’Indonésie ait choisi la Chine plutôt que le Japon dans le cadre d’une offre féroce. Il a été financé grâce à un prêt de la China Development Bank à hauteur de 75 % du coût. Les 25 % restants provenaient des fonds propres du consortium.

Le projet fait partie d’une ligne de train à grande vitesse prévue de 750 kilomètres (466 milles) qui traverserait quatre provinces de la principale île indonésienne de Java et se terminerait dans la deuxième plus grande ville du pays, Surabaya.

En tant que géant économique mondial, la Chine est l’une des plus grandes sources d’investissements directs étrangers en Asie du Sud-Est, une région qui abrite plus de 675 millions d’habitants. Au milieu de la répression menée par les États-Unis et leurs alliés, la Chine développe ses échanges commerciaux avec les pays de l’ASEAN et les projets d’infrastructures jouent un rôle clé.

Un chemin de fer à semi-vitesse – avec des vitesses allant jusqu’à 160 km/h (99 mph) – reliant la Chine au Laos a été inauguré en décembre 2021. L’infrastructure de 6 milliards de dollars a été financée principalement par la Chine dans le cadre de la politique de la Ceinture et de la Route. La route de 1 035 kilomètres (643 milles) traverse les chaînes de montagnes du Laos pour relier la ville de Kunming, dans le sud-est de la Chine, à Vientiane, la capitale du Laos. Il est prévu qu’un train à grande vitesse traverse la Thaïlande et la Malaisie jusqu’à Singapour.