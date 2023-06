Le président indien félicite Novak Djokovic pour son 23e titre historique du Grand Chelem

Novak Djokovic a créé l’histoire en réussissant l’exploit de 23 titres du Grand Chelem et est devenu le premier joueur masculin de l’histoire du sport à le faire en triomphant sur la terre battue de Roland Garros à Paris, en France.

Il a battu la star norvégienne Casper Ruud en trois sets consécutifs 7-6 (1), 6-3, 7-5 pour remporter l’édition 2023 de l’Open de France, qui était son troisième titre dans l’épreuve parisienne.

Les souhaits pour la star serbe ont afflué après son exploit historique.

Présidente de l’Inde, Mme Draupadi Murmu a partagé un message qui disait: « félicitations à @DjokerNole pour avoir remporté la finale du simple masculin à Roland-Garros, ce qui fait de lui le vainqueur du plus grand nombre de titres du Grand Chelem masculin de l’histoire du tennis. Je partage la joie particulière du peuple de Serbie avec qui j’ai passé un moment mémorable il y a quelques jours. Novak Djokovic est une icône inspirante pour la jeunesse en Serbie, en Inde et dans le monde. Je lui souhaite une bonne continuation. »

félicitations à @DjokerNole pour avoir remporté la finale du simple messieurs à Roland-Garros, ce qui fait de lui le vainqueur du plus grand nombre de titres masculins du Grand Chelem de l’histoire du tennis. Je partage la joie particulière du peuple serbe avec qui j’ai passé un moment mémorable… — Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 11 juin 2023

Pankaj Advani a tweeté : « Si quelqu’un veut apprendre à performer sous pression, si un athlète veut apprendre à avoir une mentalité de gagnant, il suffit de regarder Djokovic ! Aimez-le ou détestez-le, ses réalisations sont sans précédent »

Si quelqu’un veut apprendre à performer sous pression, si un athlète veut apprendre à avoir une mentalité de gagnant, il suffit de regarder Djokovic ! Aimez-le ou détestez-le, ses réalisations sont sans précédent 😱👏 🎾 🏆 @DjokerNole #FrenchOpen– Pankaj Advani (@PankajAdvani247) 11 juin 2023

Un utilisateur a posté: «Novak Djokovic ayant tous les plus grands records du tennis est une justice poétique. Bien qu’il ait été injustement vilipendé, détenu et expulsé, banni de nombreux tournois et privé de points de classement, il a respecté ses principes et a refusé de se rendre. Au final, il a gagné. Légende. »

Novak Djokovic détenant tous les plus grands records du tennis est une justice poétique. Bien qu’il ait été injustement vilipendé, détenu et expulsé, banni de nombreux tournois et privé de points de classement, il a respecté ses principes et a refusé de se rendre. Au final, il a gagné. Légende. pic.twitter.com/Fx3QjiF2si – Danny 🐊 (@DjokovicFan_) 11 juin 2023

Un autre fan a écrit : « Novak Djokovic a surmonté la guerre, Federer et Nadal, des médias biaisés, des foules hostiles, une pandémie, des annulations de Grand Chelem, des disqualifications injustes et des vaccinations forcées. Et maintenant, il a remporté plus de titres du Grand Chelem que n’importe quel homme de l’histoire. La plus grande histoire de l’histoire du sport. »

Novak Djokovic a surmonté la guerre, Federer et Nadal, des médias biaisés, des foules hostiles, une pandémie, des annulations de Grand Chelem, des disqualifications injustes et des vaccinations forcées. Et maintenant, il a remporté plus de titres du Grand Chelem que n’importe quel homme de l’histoire. La plus grande histoire de l’histoire du sport. – Youssef (@ymanna3) 11 juin 2023

Avec le titre, le Serbe dépasse la légende espagnole Rafael Nadal, qui a remporté 22 titres majeurs dans sa carrière.