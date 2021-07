Le président inaugural de Trump, Tom Barrack, arrêté, accusé d’être un agent des Émirats arabes unis

Le président du comité inaugural de l’ancien président Donald Trump, Thomas Barrack, a été inculpé de complot visant à promouvoir illégalement les intérêts des Émirats arabes unis et à tirer parti de ses relations politiques avec Trump pour pousser cet effort.

Barrack, 74 ans, de Santa Monica, en Californie, était l’un des trois inculpés dans un acte d’accusation de sept chefs d’accusation accusant le groupe d’avoir comploté pour agir en tant qu’agents des Émirats arabes unis pendant deux ans, se terminant en avril 2018. L’ancien confident de Trump a également été accusé d’entrave. de justice pour « avoir fait plusieurs fausses déclarations » lors d’un entretien en 2019 avec des agents fédéraux.

« Les accusés ont tiré parti à plusieurs reprises des amitiés de Barrack et de l’accès à un candidat qui a finalement été élu président, à des hauts responsables de la campagne et du gouvernement, et aux médias américains pour faire avancer les objectifs politiques d’un gouvernement étranger sans révéler leurs véritables allégeances », a déclaré le procureur adjoint par intérim. a déclaré le général Mark Lesko. « Le comportement allégué dans l’acte d’accusation n’est rien de moins qu’une trahison de ces responsables aux États-Unis, y compris l’ancien président. »

Les autorités fédérales ont fait référence à un éventail de postes consultatifs de haut niveau que Barrack a occupés tout en tentant d’exercer une influence au nom des Émirats arabes unis, notamment en tant que consultant pour la campagne Trump ; président du comité inaugural; et en tant que conseiller en politique étrangère au Moyen-Orient. Barrack, ont déclaré les procureurs, a également « recherché une nomination » au poste du gouvernement en tant qu’envoyé spécial au Moyen-Orient. Barrack et Trump sont amis depuis des décennies et Barrack a été une importante collecte de fonds pour la campagne présidentielle de Trump.

« Les accusés ont utilisé le statut de Barrack en tant que conseiller extérieur principal de la campagne et, par la suite, de hauts responsables du gouvernement des États-Unis, pour promouvoir les intérêts et fournir des renseignements aux Émirats arabes unis tout en omettant simultanément d’informer le procureur général (américain) que leurs actions ont été prises sous la direction de hauts responsables des Émirats arabes unis », ont déclaré les procureurs.

Les représentants de gouvernements étrangers travaillant aux États-Unis sont tenus par la loi d’enregistrer leurs affiliations en tant qu’agents étrangers auprès du ministère de la Justice.

Barrack et l’un des coaccusés, Matthew Grimes d’Aspen, dans le Colorado, ont été arrêtés plus tôt mardi en Californie et devaient comparaître pour la première fois devant le tribunal de Los Angeles.

William Sweeney, chef du bureau extérieur du FBI à New York, a déclaré que l’affaire impliquait « des tentatives secrètes d’influencer nos plus hauts responsables ».

« Les citoyens américains ont le droit de savoir quand des gouvernements étrangers, ou leurs agents, tentent d’exercer une influence sur notre gouvernement », a déclaré Sweeney. « Cela est particulièrement important pour les Américains pendant une année d’élection présidentielle, et les lois en vigueur ont été créées. pour protéger notre nation d’une telle influence fâcheuse. »

« Liste de souhaits » présumée des Émirats arabes unis

Les procureurs ont affirmé que Barrack, par l’intermédiaire d’un troisième accusé, Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi, un ressortissant des Émirats arabes unis âgé de 43 ans, maintenait des contacts réguliers avec « la haute direction du gouvernement des Émirats arabes unis ».

« À plusieurs reprises, Barrack a qualifié Alshahhi d' »arme secrète » des Émirats arabes unis pour faire avancer leur programme de politique étrangère aux États-Unis », ont déclaré les procureurs.

En mai 2016, selon les autorités fédérales, Barrack a inséré un langage dans un discours de campagne de Trump sur la politique énergétique des États-Unis faisant l’éloge des Émirats arabes unis et « a envoyé par courrier électronique une ébauche du discours à Alshahhi pour qu’il soit remis aux hauts responsables des Émirats arabes unis ».

« Après l’élection présidentielle américaine de 2016, les accusés ont agi à plusieurs reprises sous la direction des responsables des EAU pour influencer les positions de politique étrangère de la nouvelle administration en faveur des intérêts des EAU », ont accusé les procureurs. « En décembre 2016, Barrack a rencontré Grimes, Alshahhi et de hauts responsables du gouvernement des Émirats arabes unis, au cours desquels il leur a conseillé de créer une « liste de souhaits » des éléments de politique étrangère des États-Unis que les Émirats arabes unis voulaient réaliser au cours des 100 premiers jours, six mois, année et quatre ans de l’administration entrante. »

Dans une note distincte plaidant pour la détention de Barrack en attendant son transfert à Brooklyn, New York, où les accusations ont été déposées, les procureurs ont affirmé que le confident de Trump cherchait régulièrement à protéger sa conduite présumée des autorités.

« Les efforts répétés de l’accusé pour dissimuler sa conduite révèlent non seulement sa conscience de culpabilité, mais aussi une volonté répétée de mépriser la loi, même lorsqu’il a appris l’enquête criminelle du gouvernement », ont affirmé les procureurs. « Ces caractéristiques pèsent davantage en faveur du renvoi de l’accusé en détention dans le district oriental de New York. »

Les procureurs ont qualifié les preuves contre Barrack d' »écrasantes ».

« Les actions de l’accusé au cours de la période pertinente sont largement documentées et corroborées dans des milliers d’e-mails, de messages texte, d’enregistrements iCloud, d’enregistrements de vol, d’enregistrements de médias sociaux, de photographies, d’enregistrements vidéo et d’autres types de preuves, qui capturent tous son accord pour suivre les directives des représentants du gouvernement des Émirats arabes unis, de ses activités en leur nom et de ses communications avec ces représentants du gouvernement des Émirats arabes unis et ses co-conspirateurs. »

Contributeur : David Jackson