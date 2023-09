Le président ignore les appels à la démission après l’hommage rendu au Parlement canadien à un vétéran qui a combattu pour les nazis

Et cela a encore plus déréglé le gouvernement après une semaine passée à traiter des les relations avec l’Inde s’effondrent. Le jour où les libéraux vantaient leurs efforts pour faire baisser les prix des produits alimentaires, la nation parlait des nazis.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a appelé Trudeau à s’excuser d’avoir permis à l’homme d’être présent et à « assumer la responsabilité » de cet « embarras et de cette honte diplomatiques massifs ».

Trudeau ne s’est pas présenté à la Chambre des communes lundi pour parler de la question, même s’il était à Ottawa, la capitale, pour rencontrer le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et n’a fait que de brèves remarques aux médias.

« C’est évidemment extrêmement bouleversant », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose qui est profondément embarrassant pour le Parlement du Canada et, par extension, pour tous les Canadiens. »

Ce n’est que la dernière blessure politique de Trudeau, dont le gouvernement a du mal à expliquer sa lenteur à réagir à la hausse du coût de la vie et à la montée en flèche des prix de l’immobilier alors qu’il est défié par un rival enflammé qui gagne en popularité.

Le président de la Chambre, Anthony Rota, que les libéraux accusent d’être à l’origine de cet incident bizarre qui a rapidement attiré l’attention du monde, a refusé de tenir compte des appels à la démission lundi et est resté à son poste pour superviser les débats qui concernaient principalement un scandale qui le place au centre.

Il s’est excusé en personne et a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité » d’avoir invité et dirigé l’hommage à un vétéran d’une division SS nazie de soldats ukrainiens qu’il a qualifié de « héros », provoquant une ovation debout des parlementaires.

Cet homme était Yaroslav Hunka, 98 ans, qui combattait pour la première division ukrainienne, également connue sous le nom de 14e division Waffen Grenadier des SS nazis.

Les organisations juives ont réagi sous le choc. Les députés de la Chambre ont exprimé lundi leur inquiétude quant au fait que l’incident pourrait alimenter la machine à désinformation de la Russie. Le Kremlin a qualifié cela de « scandaleux ».

Les députés réagissent avec souffrance et dégoût

Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a accusé le bureau de Trudeau d’avoir laissé tomber quelque chose qu’une simple recherche sur Google aurait empêché.

« Quel genre de message cela envoie-t-il aux partenaires et alliés du Canada dans le monde ? » a-t-il déclaré lundi à la Chambre des communes. « Il y avait un nazi dans la Chambre. »

La leader parlementaire libérale Karina Gould, une députée juive qui a qualifié cela de « profondément embarrassant » et « blessant », a lancé un appel contre le fait de transformer l’incident en un ballon de football politique et a passé son temps au Parlement à pointer du doigt Rota, affirmant qu’il avait agi de son propre chef. .

Les voix ont tremblé de fureur lorsque les législateurs se sont adressés à Rota lors d’un débat tendu, les membres de l’opposition affirmant qu’ils n’allaient pas assumer collectivement cet embarras.

Deux partis d’opposition, dont le NPD qui soutient actuellement le gouvernement dans un Parlement minoritaire, appellent Rota à démissionner. Mais les conservateurs ont cherché à faire porter la responsabilité du bureau du premier ministre pour ne pas avoir soigneusement examiné les invités dans les tribunes.

La députée conservatrice Michelle Rempel Garner a qualifié cela de « tache » sur le Canada – quelque chose qui témoigne d’un « manque de jugement abject et flagrant qui a terni la réputation de notre pays ».

Le député libéral Irek Kusmierczyk a qualifié cette situation de « profondément douloureuse » pour sa communauté et pour les Canadiens polonais, qualifiant la division militaire en question d’« exceptionnellement cruelle » qui « a assassiné des milliers de Juifs, des milliers de Polonais dans l’est de la Pologne ».

CHIFFRE PEU PROBABLE AU CENTRE

Rota est l’une des dernières personnes dans la politique canadienne qui aurait eu sur ses cartes de bingo en prévision du prochain grand scandale qui s’emparerait du pays.

Il fait partie de la politique fédérale depuis des décennies, étant arrivé sur la scène en 2004 lorsqu’il a remporté les élections sous la bannière libérale et était resté à l’abri de toute controverse jusqu’à présent.

Les députés l’ont élu en 2019 comme président de la Chambre, un rôle de premier plan au Parlement – ​​bien qu’il soit encore loin d’un poste de direction. Il est considéré comme un travail administratif plein d’avantages qui nécessite un législateur capable d’agir de manière relativement impartiale, ce qui signifie généralement qu’il aura une personnalité publique milquetoast jusqu’à ce qu’il quitte son poste.

QUE CE PASSE T-IL APRÈS

Trudeau sera obligé de répondre directement aux demandes de l’opposition la prochaine fois qu’il assistera à la période des questions. L’aperçu de cela : il a déclaré lundi que l’orateur « avait reconnu son erreur et s’était excusé ».

Et Rota aura des moments de plus en plus difficiles dans son travail s’il s’y accroche.

« Nous avons encore beaucoup, beaucoup de questions, et ce problème ne s’arrête pas à votre déclaration ou à vos excuses », a déclaré Scheer à Rota.

Si Rota ne démissionne pas, les partis d’opposition pourraient faire pression pour sa démission au Parlement et appeler à un vote ou recourir à d’autres outils. L’affaire pourrait être renvoyée devant une commission pour étude, ce qui permettrait d’insuffler davantage d’oxygène au scandale et de ralentir son combustion pendant des semaines.

Quelles que soient les actions à venir, la pression est sur le point de s’accentuer.

«Je connais Anthony depuis 20 ans. Je le considère comme un homme très honorable», a déclaré lundi le député néo-démocrate Charlie Angus.

«Mais quelque chose s’est vraiment mal passé l’autre jour et le Parlement s’est retrouvé dans une position intenable. Et nous devons envoyer un message très clair au monde : nous ne célébrons pas les personnes au passé douteux en ce qui concerne les massacres en Ukraine et en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. »