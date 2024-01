Le président hongrois Orbán fait un pas en avant pour sortir de l’impasse concernant l’adhésion de la Suède à l’OTAN

BUDAPEST, Hongrie (AP) — Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a envoyé une lettre à son homologue suédois, Ulf Kristersson, l’invitant à Budapest pour discuter de l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire de l’OTAN, a écrit Orbán mardi dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. .

Cette invitation intervient alors que la Hongrie et la Turquie restent les seuls membres de l’OTAN à ne pas avoir ratifié la candidature de la Suède à l’alliance. L’admission à l’OTAN nécessite l’unanimité de tous les pays membres, mais plus d’un an de retard à Budapest et Ankara ont frustré d’autres alliés qui souhaitent élargir l’alliance au milieu de la Russie guerre en Ukraine.

Orbán, un populiste de droite qui s’est montré tiède dans son soutien à l’Ukraine voisine et a maintenu une relation amicale avec le président russe Vladimir Poutinea promis depuis longtemps que la Hongrie ne serait pas le dernier membre de l’OTAN à ratifier la candidature de la Suède.

Le mois dernier, la commission des affaires étrangères du parlement turc a approuvé le protocole d’adhésion de la Suède, rapprochant ainsi le pays nordique de son adhésion à l’alliance. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a levé son opposition à l’adhésion de la Suède l’année dernière en réponse aux efforts déployés par Stockholm pour lutter contre les partisans des militants kurdes et d’autres groupes en Suède qu’Ankara considère comme des menaces pour sa sécurité.

Erdogan a également ouvertement lié à l’adhésion de la Suède à l’OTAN aux efforts d’Ankara pour acheter des avions de combat F-16 de fabrication américaine et a appelé le Canada et d’autres alliés de l’OTAN à lever l’embargo sur les armes contre la Turquie.

Alors qu’Orbán affirme que son gouvernement soutient l’admission de la Suède dans l’alliance, il affirme que les législateurs de son parti au pouvoir, le Fidesz, ne sont pas convaincus en raison de ce qu’il appelle des « mensonges flagrants » de la part des politiciens suédois sur l’état de la démocratie hongroise.

Ni Orbán ni ses hauts responsables n’ont indiqué quel type de réparation ils attendaient de Stockholm pour apaiser leurs réserves quant à l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire.

Dans sa lettre à Kristersson, Orbán a écrit qu’« un dialogue politique plus intensif » pourrait contribuer à « renforcer la confiance mutuelle » entre la Suède et la Hongrie, et a invité son homologue de Stockholm à échanger des vues sur « la future coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense ». en tant qu’alliés et partenaires.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a refusé de dire mardi si Kristersson accepterait l’invitation d’Orbán.

“Nous devons d’abord réfléchir à ce que signifie la lettre”, a déclaré Billström. « Ce que nous espérons, bien entendu, c’est que la Hongrie ratifiera son adhésion le plus rapidement possible. »

La Suède et la Finlande ont abandonné leur neutralité de plusieurs décennies et ont cherché à devenir membres de l’OTAN dans un contexte de préoccupations de sécurité accrues suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La Finlande est devenue le 31e membre de l’OTAN l’année dernière après que la Hongrie et la Turquie aient été les deux derniers pays à ratifier sa candidature.

À moins qu’une session d’urgence du parlement hongrois ne soit convoquée pour débattre de la question, sa prochaine assemblée est prévue pour le 26 février.

Jan M. Olsen de Copenhague, au Danemark, a contribué à ce rapport.