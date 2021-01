Des motions ont été déposées par les procureurs fédéraux américains, alléguant que le président du Honduras a pris des pots-de-vin de barons de la drogue et a même envoyé l’armée du pays pour garder un laboratoire de cocaïne.

Les requêtes ont été déposées vendredi auprès du district sud de New York contre Geovanny Fuentes Ramirez, un trafiquant de drogue présumé originaire du Honduras. Ramirez a été arrêté en Floride l’année dernière et fait maintenant face à des accusations de drogue et d’armes.

Les procureurs ont allégué que le suspect avait participé à une conspiration très médiatisée visant à inonder les États-Unis de cocaïne, allant directement au président du Honduras, Juan Orlando Hernandez. Bien que le fonctionnaire n’ait pas été explicitement nommé dans les requêtes, étant uniquement appelé CC-4 (co-conspirateur no 4), les détails fournis l’identifient clairement. Les documents désignaient le CC-4 comme le président du pays et nommaient également son frère, Juan Antonio («Tony») Hernandez, un trafiquant de drogue condamné.

«CC-4 a dit qu’il voulait faire croire à la Drug Enforcement Administration des États-Unis que le Honduras combattait le trafic de drogue, mais qu’au lieu de cela, il allait éliminer l’extradition et ‘pousser la drogue jusqu’au nez des gringos’,» les motions se lisent.

Ramirez, qui aurait produit « Des centaines de kilogrammes par mois » de cocaïne et avait tué plusieurs personnes pour protéger son entreprise, était « excité » d’avoir la protection de Hernandez et a accepté de travailler avec lui et son frère pour faire entrer les médicaments aux États-Unis, selon les documents. Après avoir reçu le soutien de haut niveau, l’accusé aurait reçu un équipement de qualité militaire et une protection directe de l’armée du pays.

«À la fin de 2013, le défendeur s’est associé directement au CC-4 et à des hauts fonctionnaires de l’armée hondurienne», l’état des documents.

Les procureurs ont déclaré avoir un témoin prêt à témoigner «Qu’eux-mêmes et d’autres trafiquants de drogue versaient des pots-de-vin massifs au CC-4 en échange d’une protection contre les forces de l’ordre et l’extradition vers les États-Unis. Au total, Hernandez aurait reçu environ 1 million de dollars de pots-de-vin pour avoir protégé le trafic de drogue.

Hernandez a été élu président du Honduras en 2013 et a été réélu pour un deuxième mandat en 2017. Il a toujours nié toute implication dans le commerce de la drogue, même après que son frère a été condamné pour trafic de drogue en 2019. L’affaire contre Tony Hernandez est impliquée. le président également, les procureurs alléguant que quelque 1,5 million de dollars de produits de la drogue l’avaient aidé à se faire élire en premier lieu.

Le président s’est présenté comme celui qui lutte contre les drogues illicites et a même allégué que des trafiquants essayaient de le piéger pour se venger. Malgré les nouvelles allégations, aucune accusation contre le président n’a été portée par les États-Unis, car son ministère de la Justice ne porte généralement pas d’accusation contre les dirigeants étrangers en place.

