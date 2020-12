« Imaginez quelqu’un qui a tout perdu, sa maison, sa source de revenus, qui se sent désespéré et croit qu’il ne reste plus rien pour lui », a déclaré Hernández. Et puis il a un parent (aux États-Unis) qui dit: «Viens ici». »

Vendredi, le Honduras a déposé une pétition auprès de l’administration Trump pour obtenir un statut de protection temporaire (TPS) pour les citoyens honduriens déjà aux États-Unis. Le Guatemala, qui a également été frappé par les deux ouragans, a déposé sa propre demande le mois dernier. L’administration Trump a cherché à mettre fin aux programmes TPS existants, qui protègent les migrants de l’expulsion pendant que leurs pays gèrent les crises.

Mais Hernández a déclaré qu’il espérait que les États-Unis reconnaîtraient la gravité de la crise actuelle, qui a fait au moins 99 morts et « effondré » l’industrie agricole cruciale de la vallée de Sula, augmentant la dépendance du pays vis-à-vis des envois de fonds. va être.

«S’ils sont renvoyés au Honduras, cela aurait un double effet négatif. Les États-Unis perdraient de la main-d’œuvre et une contribution fiscale très importante, mais au Honduras aussi, nous constaterions l’impact de ne pas pouvoir envoyer de fonds », a déclaré Hernández.

Hernández et plusieurs autres hauts responsables honduriens se sont rendus à Washington cette semaine pour faire pression pour un paquet d’aide humanitaire d’organisations multilatérales telles que la Banque mondiale et le gouvernement américain. Il a souligné le lien entre les ouragans et le changement climatique, suggérant que les pays plus riches qui émettent plus de gaz à effet de serre ont une dette à payer pour la reprise.

«Nous sommes l’un des pays avec les émissions les plus faibles», a-t-il déclaré. « Mais nous sommes les plus durement touchés par ces phénomènes. »

Le Honduras et le Guatemala ont déclaré qu’ils chercheraient l’aide du Fonds vert pour le climat des Nations Unies, mais Hernandez s’est plaint que ces fonds étaient « bureaucratiques et difficiles d’accès » et que le Honduras avait besoin de moyens plus rapides pour réagir aux catastrophes liées au changement climatique. .

Eta et Iota ont déchiré le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et certaines parties du Mexique, provoquant des inondations et des glissements de terrain massifs dans la région. Un glissement de terrain dans le village de Quejá, au Guatemala, a tué environ 100 personnes. Au Honduras, un grand nombre de ponts et de routes ont été gravement endommagés ou détruits, rendant les efforts de sauvetage difficiles.

«Des villages entiers ont été détruits par des glissements de terrain», a déclaré Hernández.

Les survivants ont été emmenés dans des abris de fortune, où il était impossible de maintenir la distance sociale et de maintenir les normes de santé publique. Le gouvernement hondurien a déjà remarqué une augmentation du nombre de cas de coronavirus liés aux séquelles des ouragans, a-t-il déclaré.

Lorsque l’ouragan Mitch a ravagé le Honduras en 1998, il a déclenché une importante migration vers les États-Unis. Les États-Unis ont répondu à cette crise en offrant du TPS aux Honduriens et aux Nicaraguayens.

« Cela semble peu probable avec l’administration Trump, qui était généralement sceptique à l’égard du TPS, mais aussi avec la nouvelle administration Biden, étant donné les autres pressions auxquelles elle sera confrontée sur l’immigration », a déclaré Andrew Selee, président de la politique migratoire. Institut. « Mais l’ampleur de la dévastation en Amérique centrale est réelle, donc ils peuvent certainement demander, étant donné que c’est le genre de situation pour laquelle TPS a été conçu. »

Plus tôt cette année, l’administration Hernández a signé un accord avec l’administration Trump qui permettrait aux États-Unis d’envoyer des migrants non honduriens au Honduras pour y chercher refuge, plutôt que de leur permettre de faire leurs revendications aux États-Unis. En traitement. Cet accord n’a pas été respecté en raison de la pandémie. Même avant les ouragans du mois dernier, les défenseurs des droits humains ont déclaré que l’accord mettrait en danger la vie des demandeurs d’asile.

Cet accord sera probablement retiré sous le gouvernement de Biden. En tant que candidat, Biden a proposé un programme d’aide de 4 milliards de dollars pour l’Amérique centrale afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration. Dans l’interview de vendredi, Hernández a déclaré qu’il pensait que le Honduras pourrait travailler avec le gouvernement Biden pour créer « quelque chose de fort, rapide et très efficace ».