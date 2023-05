Le président Harry Truman, connu comme antisémite, est devenu le champion d’Israël

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a soixante-quinze ans dimanche, exactement comme prévu à minuit, le premier État juif en près de 2 000 ans a été déclaré à Jérusalem. Exactement 11 minutes plus tard, l’annonce historique a été suivie d’une autre : le gouvernement américain avait reconnu cet État nouveau-né, appelé Israël. La première annonce, qui a coïncidé avec la fin du mandat britannique controversé sur la Palestine, était largement attendue. La seconde ne l’était pas, même pour les responsables américains. Certains membres de la délégation américaine aux Nations Unies ont été tellement surpris par la décision du président Harry S. Truman qu’ils ont éclaté de rire :

Pourquoi Truman, un antisémite prononcé, aurait-il choisi de devenir le parrain américain de l’État israélien ?

Pourtant, de toutes les décisions capitales qui sont tombées sur le 33e président américain – largage de la bombe atomique, intégration des forces armées, entrée en guerre en Corée – la décision de Truman de reconnaître Israël est peut-être la plus incomprise. La décision, qui a lancé une alliance internationale féroce aujourd’hui contestée, a en effet été longue à venir.

Les dénigrements des juifs et du peuple juif étaient un sujet courant dans la correspondance privée de Truman avec sa femme et ses amis, ainsi que dans ses conversations – en particulier lorsqu’il parlait des dirigeants sionistes et de ce qu’il ressentait comme étant leurs pressions indues sur lui à la fin de la guerre britannique. mandat approchait.

« En privé », écrit David McCullough dans « Truman », sa biographie lauréate du prix Pulitzer, « Truman était un homme qui, malgré ses vieilles habitudes de bouche, pouvait utiliser [an antisemitic slur] ou, dans une lettre à sa femme, rejeter Miami comme n’étant rien d’autre que « des hôtels, des stations-service, des Hébreux et des cabanes ».

David Harris, l’ancien PDG de longue date de l’American Jewish Committee, a soutenu que simplement qualifier Truman d’antisémite « serait extrêmement injuste », citant l’amitié étroite de Truman avec son « copain de l’armée » juif Eddie Jacobson, son respect pour l’histoire juive et ses actions. en tant que leader politique.

Dans sa biographie, McCullough met en lumière un discours de Chicago que Truman a prononcé en 1943, alors qu’il était encore sénateur américain du Missouri et que l’appareil d’extermination nazi s’accélérait, comme preuve des sentiments pro-sémites de Truman. Le discours tonitruant, lors du United Rally to Demand Rescue of Doomed Jews, laissait présager ses actions à venir.

« L’histoire de l’Amérique dans sa lutte pour la liberté et l’histoire des Juifs d’Amérique sont une seule et même histoire. … Il ne suffit pas de parler des quatre libertés », a déclaré Truman, dans une apparente fouille contre le président de l’époque, Franklin D. Roosevelt, dont il serait le vice-président. « C’est le moment d’agir. Personne ne peut plus douter des horribles intentions des bêtes nazies. Nous savons qu’ils planifient le massacre systématique dans toute l’Europe, non seulement des Juifs mais d’un grand nombre d’autres peuples innocents.

« Aujourd’hui, pas demain », a-t-il beuglé dans ses commentaires de clôture, « nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour fournir un refuge et un lieu de sécurité à tous ceux qui peuvent être saisis des mains des bouchers nazis ».

Le président Truman critiqué l’a également choisi comme colistier en 1944, et Truman a assumé la présidence en avril suivant, quelques semaines seulement après le début de son mandat de vice-président, après la mort de Roosevelt. Bien qu’il ait présidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Truman et ses conseillers politiques étaient sérieusement préoccupés en 1948 par ses chances de réélection, et ils avaient raison de l’être. Un sondage Gallup de février suggérait qu’il perdrait probablement contre le gouverneur de New York Thomas Dewey, l’éventuel candidat républicain, ou l’une des autres alternatives populaires, y compris le général Douglas MacArthur.

Les chances décroissantes de Truman, écrivit McCullough, l’encouragèrent davantage à reconnaître Israël. « Le soutien à une patrie juive était une politique extrêmement bonne en 1948 », a-t-il dit, « peut-être cruciale dans des États aussi grands que la Pennsylvanie ou l’Illinois et en particulier à New York où il y avait 2,5 millions de Juifs. Il ne faisait aucun doute non plus que les républicains étaient prêts à faire tout ce qu’ils pouvaient pour la cause juive et pour les mêmes raisons.

Mais au-delà du soi-disant « vote juif », a ajouté McCullough, il y avait un vaste soutien populaire aux États-Unis pour une patrie juive en 1948. une nouvelle nation pour le peuple juif, c’était la majeure partie de l’Amérique.

« Les préoccupations politiques et humanitaires et la politique étrangère étaient étroitement et irrévocablement liées », a écrit McCullough, décédé l’année dernière. « Pourtant, pour Truman, sans aucun doute, les préoccupations humanitaires étaient primordiales. »

Le secrétaire d’État George Marshall faisait partie de ceux qui pensaient que Truman et ses conseillers accordaient trop d’attention aux préoccupations politiques et humanitaires dans leurs délibérations sur la Palestine, plutôt qu’aux préoccupations stratégiques. Et Marshall l’a dit à Truman lors de la conférence stratégique tendue sur la Palestine le 12 mai, deux jours avant l’expiration du mandat.

« Ce n’est que de la pure politique », a éclaté le général livide alors que Clark Clifford, le conseiller politique en chef de Truman, exposait les arguments en faveur de la reconnaissance américaine lors de cette réunion historique. Marshall a rejeté l’argument de Clifford selon lequel Washington reconnaîtrait le nouvel État juif avant Moscou, qui six mois plus tôt avait soutenu la décision de l’ONU de partager la Palestine, jetant les bases de l’indépendance.

Clifford a poursuivi sa présentation, comme le raconte McCullough. « Peu importe ce que pense le Département d’État ou qui que ce soit », a-t-il dit, « nous sommes confrontés au fait réel qu’il doit y avoir un État juif ».

Marshall était impassible. Au moment le plus électrique de la réunion, et le plus atroce pour Truman, qui vénérait Marshall, ce dernier a déclaré que si le président suivait les conseils de Clifford et reconnaissait l’État, il voterait contre lui contre en novembre.

« L’expression du président, sérieuse depuis le début, n’a pas du tout changé », a écrit McCullough. « Il a seulement levé la main et a dit qu’il était pleinement conscient des difficultés et des dangers encourus, ainsi que des risques politiques encourus, qu’il courrait lui-même. » Truman a rejeté la réunion tendue, suggérant que toutes les personnes présentes « dorment sur le sujet ».

D’où le suspense autour de la décision finale de Truman de reconnaître le nouvel État juif deux jours plus tard, ainsi que le choc avec lequel elle a été reçue dans certains cercles diplomatiques, y compris au Département d’État lui-même. « La délégation américaine aux Nations Unies a été sidérée », a déclaré McCullough. « Certains délégués américains ont éclaté de rire, pensant que l’annonce devait être l’idée d’une blague de quelqu’un. »

Ce n’était pas. La jubilation a suivi à Jérusalem, la danse dans les rues de New York, et la consternation et la colère à Foggy Bottom et au Pentagone et ailleurs, y compris et particulièrement au Moyen-Orient.

Trois quarts de siècle plus tard, la décision s’annonce capitale.

« Que se serait-il passé si Truman avait cédé à Marshall et refusé la reconnaissance diplomatique américaine de l’État juif ? Harris, l’ancien chef de l’AJC, a écrit dans un e-mail au Washington Post. « L’indépendance aurait-elle encore été déclarée le 14 mai 1948 ? Très probablement, je crois. L’élan pour la souveraineté juive était à la vitesse supérieure. Mais la reconnaissance a ajouté une légitimité et un prestige incalculables.

Truman considérait le rôle central qu’il a joué dans l’histoire juive comme l’une de ses plus grandes réalisations. Les Israéliens souhaitaient qu’il fasse encore plus dans les jours et les mois qui suivirent, comme la levée de l’embargo américain sur les livraisons d’armes, mais personne ne pouvait nier son rôle de garant de l’indépendance d’Israël. Lorsque le grand rabbin d’Israël s’est rendu plus tard à la Maison Blanche, il a dit à Truman : « Dieu t’a mis dans le ventre de ta mère afin que tu sois l’instrument qui fera renaître Israël après deux mille ans.

Dans une interview filmée à la bibliothèque Truman après sa retraite, Truman a déclaré qu’il « a contrarié beaucoup de gens en reconnaissant l’État d’Israël dès sa formation. Eh bien, j’étais allé à Potsdam et j’avais vu certains des endroits où les Juifs avaient été massacrés par les nazis. Six millions de Juifs ont été tués sur le coup – hommes, femmes et enfants – par les nazis.