Au moins 28 personnes ont perpétré le complot du meurtre plus tôt cette semaine, a déclaré jeudi le chef de la police Leon Charles aux journalistes, notant que plusieurs suspects ont été arrêtés, tandis que d’autres ont été tués dans des échanges de tirs avec les autorités.

« Nous avons arrêté 15 Colombiens et les deux Américains d’origine haïtienne. Trois Colombiens ont été tués tandis que huit autres sont en fuite », a déclaré Charles, ajoutant que la police avait récupéré « les armes et les matériaux utilisés par les assaillants » tout en exhibant fusils, machettes et autres outils saisis.

Nous allons renforcer nos techniques d’enquête et de recherche pour intercepter les huit autres mercenaires.

Le ministre colombien de la Défense Diego Molano a également déclaré jeudi que les premières conclusions suggèrent que plusieurs anciens membres des forces armées de son pays ont participé à l’opération, promettant de soutenir les autorités haïtiennes dans leur enquête.

Plus tard dans la soirée, le complexe diplomatique de Taïwan en Haïti a déclaré que 11 « mercenaires » avait été arrêté sur le terrain de l’établissement, mais n’a pas précisé au-delà de déclarer que l’opération de police « s’est bien passé. » Les nationalités de ces suspects restent floues.

Haïti fait partie d’une petite poignée de pays à reconnaître et à maintenir des relations diplomatiques formelles avec Taïwan, que Pékin considère comme une province de la Chine proprement dite.

Le département d’État américain a déclaré à Reuters qu’il ne pouvait pas confirmer si des citoyens américains avaient été arrêtés, mais a déclaré qu’il était en contact avec des responsables haïtiens pour déterminer les prochaines étapes. Le ministre des élections de l’île, Mathias Pierre, a identifié les deux Américains d’origine haïtienne comme étant James Solages, 35 ans, et Joseph Vincent, 55 ans.

Moise a été abattu par un groupe d’hommes armés à son domicile près de la capitale Port-au-Prince tôt mercredi matin, sa femme étant également grièvement blessée et transportée par avion à Miami, en Floride, pour y être soignée. Peu de détails sur les assaillants ont émergé, bien que le Premier ministre par intérim et président par intérim Claude Joseph ait précédemment affirmé qu’ils parlaient à la fois espagnol et anglais et qu’ils pouvaient se faire passer pour des agents américains de la DEA.

