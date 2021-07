Le président haïtien Jovenel Moise assassiné ; Biden l’appelle « inquiétant »

Des hommes armés non identifiés ont assassiné le président haïtien Jovenel Moïse et blessé sa femme à leur domicile tôt mercredi, une attaque que le président Joe Biden a qualifiée de « très inquiétante ».

Claude Joseph, le Premier ministre par intérim, a confirmé le meurtre, qui plonge le pays des Caraïbes encore plus dans le chaos au milieu de la violence des gangs, des manifestations antigouvernementales et d’une augmentation des infections à coronavirus. Joseph a déclaré que la police et l’armée contrôlaient la sécurité en Haïti, qui a une histoire de dictature et de bouleversements politiques.

Alors qu’il montait à bord d’Air Force One mercredi matin, Biden a déclaré: « Nous avons besoin de beaucoup plus d’informations, mais c’est très inquiétant pour l’état d’Haïti. »

L’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a déclaré qu’il avait demandé l’aide de la Maison Blanche dans l’enquête et qu’il avait lancé un nouvel appel à l’aide américaine pour renforcer les forces de police d’Haïti.

Les tueurs sont « en liberté », a déclaré Edmond, mais il n’était pas clair s’ils étaient toujours en Haïti ou s’ils avaient fui le pays.

« Il semble que cet acte horrible ait été commis par des tueurs professionnels bien entraînés », a déclaré l’ambassadeur. Il a ajouté qu’une vidéo de l’attaque montre qu’ils parlaient espagnol.

Le gouvernement haïtien sollicite l’aide des États-Unis pour ses forces policières et militaires depuis six mois, a-t-il dit, afin d’aider le pays à lutter contre les gangs criminels.

« Un Haïti stable est dans l’intérêt des États-Unis », a déclaré Edmond. Il a déclaré que l’assassinat pourrait menacer la stabilité dans toute la région.

La légitimité de la présidence de Moïse était remise en question depuis des mois. Les défenseurs américains des droits de l’homme ont déclaré que sa présidence aurait dû prendre fin en février. Mais l’homme politique de 53 ans avait refusé de démissionner et, utilisant une lecture alternative de la Constitution d’Haïti, Moïse a fait valoir qu’il pourrait rester au pouvoir pendant une autre année.

« Le président Moïse laisse derrière lui un grave vide de pouvoir en grande partie de sa propre initiative après avoir systématiquement dépouillé d’autres branches du pouvoir et omis de programmer des élections », a écrit mercredi sur Twitter Beatrice Lindstrom, instructrice à l’International Human Rights Clinic de la Harvard Law School.

Lindstrom et d’autres avocats avaient vivement critiqué le gouvernement Moïse pour une série d’abus, notamment l’utilisation de balles réelles pour disperser des manifestants et les arrestations d’un juge de la Cour suprême, d’un inspecteur général de la police et d’un ancien candidat à la présidentielle.

L’administration Biden devra décider de la manière de répondre, et « l’écoute du peuple haïtien devrait passer en premier », a écrit Lindstrom dans son message Twitter.

Au Congrès, les législateurs des deux partis ont appelé à une enquête approfondie et ont déclaré que les auteurs devaient être tenus responsables.

« L’assassinat du président haïtien Moïse était un acte horrible et constitue un appel clair à une action rapide et décisive pour apporter la stabilité politique et la paix à une nation en crise », le représentant Val Demings, D-Fla., et d’autres dirigeants du Le House Haiti Caucus a déclaré dans un communiqué qu’ils ont appelé à « une transparence totale et à une enquête indépendante sur cet acte criminel ».

« Un coup dur » pour la fragile démocratie d’Haïti

Alors que les rues de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, étaient calmes, certaines personnes ont saccagé des commerces dans un quartier. Les autorités ont fermé l’aéroport international et déclaré l’état de siège. Le pays semblait se diriger vers une nouvelle volatilité avant les élections générales prévues cette année.

Joseph est susceptible de diriger Haïti pour le moment, même si cela pourrait changer dans un pays où les dispositions constitutionnelles ont été observées de manière erratique, a déclaré Alex Dupuy, un sociologue né en Haïti qui enseigne à l’Université Wesleyan aux États-Unis.

Le meilleur scénario serait que le Premier ministre par intérim et les partis d’opposition se réunissent et organisent des élections, a déclaré Dupuy.

« Mais, en Haïti, rien ne peut être tenu pour acquis. Cela dépend de la façon dont l’équilibre actuel des forces en Haïti se joue », a déclaré Dupuy. La police haïtienne est déjà aux prises avec un pic de violence à Port-au-Prince qui a déplacé plus de 14 700 personnes, a-t-il déclaré.

L’ancien président Michel Martelly, à qui Moïse a succédé, a déclaré qu’il priait pour la première dame Martine Moïse et a qualifié l’assassinat de « coup dur pour notre pays et pour la démocratie haïtienne, qui peine à trouver sa voie ».

Joseph a déclaré que Martine Moïse, 47 ans, avait été abattue et hospitalisée. Edmond, l’ambassadeur, a déclaré qu’elle était dans un état critique mais stable et que des efforts sont en cours pour la transférer à Miami pour un traitement médical supplémentaire. Cela pourrait arriver bientôt, a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, Joseph a déclaré que certains agresseurs avaient parlé en espagnol mais n’ont offert aucune autre explication. Plus tard, il a dit qu’ils parlaient espagnol ou anglais et qu’ils étaient hautement entraînés et lourdement armés.

« La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la Police nationale d’Haïti et des Forces armées d’Haïti », a déclaré Joseph dans le communiqué de son bureau. « La démocratie et la république gagneront. »

Une habitante qui habite près du domicile du président a déclaré avoir entendu l’attaque.

« Je pensais qu’il y avait eu un tremblement de terre, il y avait tellement de tirs », a déclaré la femme, qui a requis l’anonymat car elle craignait pour sa vie. « Le président a eu des problèmes avec beaucoup de gens, mais ce n’est pas ainsi que nous nous attendions à ce qu’il meure. C’est quelque chose que je ne souhaite à aucun Haïtien.

Réponse américaine au meurtre

La Maison Blanche a publié une déclaration plus complète mercredi en milieu de matinée, qualifiant « d’horrible assassinat » de choc : « Nous condamnons cet acte odieux, et j’envoie mes vœux sincères pour le rétablissement de la Première Dame Moïse. Les États-Unis présentent leurs condoléances au peuple d’Haïti, et nous sommes prêts à aider alors que nous continuons à travailler pour un Haïti sûr et sécurisé. »

L’ambassade des États-Unis en Haïti a déclaré qu’elle limitait le personnel américain à ses locaux et que l’ambassade serait fermée mercredi en raison d’une « situation de sécurité persistante ».

Biden sera informé plus tard mercredi par son équipe de sécurité nationale, a déclaré la porte-parole Jen Psaki lors d’une interview sur MSNBC.

« Le message au peuple d’Haïti est qu’il s’agit d’une tragédie tragique », a-t-elle déclaré lors d’une interview précédemment programmée sur CNN. « Et nous sommes prêts et à leurs côtés pour fournir toute l’aide nécessaire. »

Suite:Les réfugiés haïtiens célèbrent la décision de Biden de les protéger de l’expulsion

Le président Luis Abinader de la République dominicaine a rencontré ses principaux commandants militaires et de police pour discuter des plans visant à renforcer la sécurité le long de la frontière avec Haïti.

Moïse a été tué un jour après avoir nommé Ariel Henry, un neurochirurgien, comme nouveau Premier ministre d’Haïti. Joseph a repris le poste de premier ministre par intérim en avril après la démission du premier ministre Joseph Jouthe.

Les problèmes économiques, politiques et sociaux d’Haïti se sont aggravés récemment. La violence des gangs augmente fortement à Port-au-Prince, l’inflation monte en flèche et la nourriture et le carburant se font parfois rares dans un pays où 60% de la population gagne moins de 2 dollars par jour. Les problèmes surviennent alors qu’Haïti essaie toujours de se remettre d’un tremblement de terre dévastateur en 2010 et de l’ouragan Matthew en 2016.

Les dirigeants de l’opposition ont accusé Moïse de chercher à accroître son pouvoir, notamment en approuvant un décret qui limitait les pouvoirs d’un tribunal qui audite les marchés publics et un autre qui a créé une agence de renseignement qui ne répond qu’au président.

Le président a fait face ces derniers mois à de grandes manifestations qui sont devenues violentes alors que les dirigeants de l’opposition et leurs partisans ont rejeté son projet d’organiser un référendum constitutionnel avec des propositions qui renforceraient la présidence.

Contribution : The Associated Press