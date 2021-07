Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné à son domicile par des hommes armés non identifiés

Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a déclaré que Moïse avait été tué par des assaillants non identifiés brandissant des armes de gros calibre et parlant espagnol et anglais, faisant planer le spectre d’une opération impliquant des mercenaires étrangers.

