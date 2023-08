Le président guyanais exige des réparations pour esclavage avant les excuses de la famille Gladstone | Nouvelles du monde

Le président guyanais a demandé que les personnes impliquées dans la traite des esclaves soient inculpées à titre posthume de crimes contre l’humanité, en attendant les excuses officielles des descendants d’un propriétaire d’esclaves britannique.

Le président Irfaan Ali a également déclaré que les personnes dont les ancêtres ont profité de la traite transatlantique des esclaves devraient payer des réparations aux générations d’aujourd’hui.

M. Ali – qui avait précédemment demandé au Royaume-Uni de s’excuser pour son rôle dans la traite négrière – a pris la parole alors que six membres de la famille Gladstone devraient se rendre à Guyane pour s’excuser officiellement au nom du propriétaire écossais d’une plantation de sucre et de café du XIXe siècle, John Gladstone.

Il était le père de l’ancien Premier ministre britannique William Ewart Gladstone et, même s’il n’a jamais mis les pieds dans ce pays d’Amérique du Sud ni dans les îles antillaises voisines, il possédait plus de 2 500 esclaves en Guyane et en Jamaïque.

Gladstone était aux commandes lorsque la rébellion des esclaves de 1823 a commencé dans sa plantation de Success Village, sur la côte est du Guyana.

Les archives montrent que des centaines d’esclaves ont été tués. Leurs têtes étaient ensuite coupées et placées sur des poteaux qui bordaient la route menant à la capitale, Georgetown, en guise de rappel aux autres esclaves.

Gladstone reçut plus de 100 000 £ d’indemnisation lorsque l’esclavage fut aboli en 1833.

M. Ali a demandé que les excuses de la famille aillent plus loin et abordent les questions d’indemnisation et de justice réparatrice.

Le président a déclaré que tout en saluant les projets de la famille de reconnaître le passé, cela implique également « une reconnaissance de la nature cruelle de l’esclavage et de l’engagement des Africains en Guyane et un acte de contrition qui ouvre la voie à la justice ».

« La famille Gladstone a admis qu’elle avait bénéficié de l’esclavage et de l’engagement des Africains sur les Demerara et d’autres plantations appartenant à son patriarche, John Gladstone », a-t-il ajouté.

Plaidant en faveur d’une indemnisation, M. Ali a soutenu que « les réparations [are] un engagement à réparer les torts historiques ».

« La traite transatlantique des esclaves et l’esclavage des Africains étaient un affront à l’humanité elle-même », a-t-il déclaré. « Le caractère odieux de ce crime contre l’humanité exige que nous cherchions à réparer ces torts. »

Les 15 pays de la Communauté des Caraïbes (Caricom) ont déjà engagé un cabinet d’avocats britannique pour examiner leur dossier d’indemnisation de la part de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens.

« Les descendants de John Gladstone doivent maintenant également présenter leur plan d’action conformément au plan de la Caricom… pour une justice réparatrice pour l’esclavage et l’engagement », a déclaré M. Ali.

Le plan actuel comprend des excuses et des investissements dans la santé, les infrastructures, l’éducation et la revitalisation culturelle pour garantir que « les générations futures ne soient pas libérées des chaînes de l’histoire ».

Les Gladstone présenteront leurs excuses lors de l’ouverture de l’Institut international d’études sur les migrations et la diaspora de l’Université de Guyane, qu’ils auraient aidé à financer avec une subvention de 100 000 £.

La famille Gladstone n’a pas pu être contactée dans l’immédiat pour commenter.