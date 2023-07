Le président guatémaltèque dit qu’il ne restera pas au pouvoir alors que les tribunaux continuent de bloquer les résultats des élections

GUATEMALA CITY (AP) – Avec l’intensification des tensions entourant l’élection présidentielle du 25 juin au Guatemala, le président Alejandro Giammattei a pris la décision inhabituelle de publier une lettre ouverte lundi disant qu’il n’avait pas l’intention de rester au pouvoir au-delà de son mandat.

Deux semaines se sont écoulées depuis que les autorités électorales ont identifié deux candidats à la présidentielle pour s’affronter lors du second tour du 20 août. Mais la justice est intervenue à la demande de certains partis politiques et a bloqué la certification des résultats.

Ce retard a alimenté des rumeurs selon lesquelles Giammattei, un dirigeant impopulaire accusé par le gouvernement américain et d’autres de revenir en arrière sur la démocratie, pourrait chercher à conserver le pouvoir parce que l’un des candidats au second tour a juré de lutter contre la corruption.

Sans fournir de précisions, Giammettei a dénoncé une « campagne de désinformation et des rumeurs absolument fausses et biaisées ». Il a dit qu’il disait aux Guatémaltèques qu’il respecterait la fin constitutionnelle de son mandat le 14 janvier 2024.

Il a déclaré que le second tour de scrutin devrait se dérouler comme prévu et qu’il travaillerait sur le transfert de pouvoir avec l’élu.

La semaine dernière, sous l’ordre de la Cour constitutionnelle – la plus haute instance du Guatemala – des commissions ont examiné les décomptes des votes des circonscriptions qui avaient été contestés par certains partis politiques.

Le Tribunal suprême électoral a ensuite déclaré que l’examen n’avait pas changé les résultats de l’élection, qui ont montré la conservatrice Sandra Torres et le progressiste Bernardo Arévalo comme les deux premiers votants parmi les 22 candidats à la présidentielle.

Mais vendredi soir, la juge en chef de la Cour suprême de justice – le tribunal désigné pour traiter les contestations électorales – a rendu une ordonnance interdisant le processus de certification des résultats tant que les autorités électorales ne lui auraient pas signalé leurs méthodes et toute incohérence constatée. .

Lundi, la Cour suprême de justice a approuvé l’examen de la semaine dernière des décomptes des votes contestés dans les circonscriptions et a rejeté les tentatives supplémentaires de certains partis politiques de retarder davantage la certification des résultats.

Ce que le tribunal n’a pas dit, c’est si sa décision ouvre la voie au Tribunal suprême électoral pour certifier les résultats.

Le porte-parole du Tribunal suprême électoral, David de León, a déclaré que l’autorité électorale du pays poursuivrait le processus de certification des résultats et procéderait au second tour du 20 août.

« Malgré le langage emphatique assurant qu’il quittera ses fonctions et l’appel à respecter la date du deuxième tour, la déclaration (de Giammattei) ne précise pas ce que le président ferait si la Cour suprême… décidait pour une raison quelconque de changer » les résultats , a déclaré Tiziano Breda, expert en Amérique latine et chercheur à l’Institut italien des affaires internationales.

Giammattei tente de se présenter comme le garant de la séparation des pouvoirs, mais lui et son parti sont les « architectes » de l’intervention judiciaire qui retarde la certification des résultats, a déclaré Breda.

Plus tard lundi, le Tribunal suprême électoral a exhorté au calme. Lors d’une conférence de presse diffusée, la présidente du tribunal, Irma Palencia, a déclaré: « Nous faisons tout notre possible pour continuer à garantir la protection du vote, car cette élection est gagnée ou perdue aux urnes et c’est là que vous êtes invité à participer à nouveau Aug 20. »

Sonia Pérez D., The Associated Press