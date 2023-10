Le président Greg Fergus a chahuté lors d’un discours sur le chahut

Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, a été chahuté à plusieurs reprises mercredi à cause de sa décision de retarder la période des questions afin de prononcer un discours devant les députés sur la question du chahut.

Le drame a commencé à se dérouler vers 14 h 20 HAE. Une fois les déclarations des députés terminées, les députés doivent commencer la période des questions, mais Fergus avait d’autres projets. Il s’est levé de son fauteuil pour informer la Chambre qu’il prévoyait d’abord « faire une déclaration sur l’ordre et le décorum à la Chambre ».

Cela n’a pas été bien accueilli sur les bancs de l’opposition officielle. N’entendant peut-être pas Fergus, le chef conservateur Pierre Poilievre s’est levé pour poser sa première question au gouvernement.

« Après huit ans de gouvernement », a commencé Poilievre, avant que Fergus ne l’interrompe pour lui faire savoir qu’il devrait attendre quelques minutes avant de pouvoir interroger les libéraux.

« Le Président a le choix du moment où commencer la période des questions. Il y aura une période de questions complète qui suivra après cette déclaration du Président », a déclaré Fergus.

On pouvait entendre le député conservateur Michael Cooper crier que c’était l’heure de la période des questions, puis le leader conservateur à la Chambre et ancien président de la Chambre, Andrew Scheer, s’est levé pour rappeler à Fergus que, conformément aux règles de la Chambre, la période des questions devait commencer « au plus tard à 14 h 15 ». «

Fergus a ensuite souligné qu’il est devenu courant de voir la période des questions commencer un peu tard et, même s’il n’a pas l’intention d’en prendre l’habitude, il souhaite d’abord mettre de côté sa déclaration.

On y va encore plus loin, avec Scheer hésitant sur la façon dont le Président devrait être celui qui appliquerait les règles de la Chambre, et non celui qui les contournerait, et Fergus allant de l’avant en citant les précédents passés, avec le soutien des banquettes libérales.

Poilievre a ensuite invoqué le Règlement, implorant Fergus de permettre la période des questions et de faire sa déclaration par la suite.

« Le Président a une multitude d’occasions de se lever et de faire valoir n’importe quel point ou toute déclaration qu’il souhaite. Il n’a pas besoin de le faire au milieu de la période sacrée pendant laquelle nous demandons des comptes au gouvernement », a-t-il déclaré. a déclaré, accusant Fergus d’avoir violé les règles pour ce faire.

Cela n’a pas convaincu le Président, et donc Fergus – un ancien page parlementaire et à peine deux semaines après avoir occupé le poste de président de la Chambre – a commencé avec ses remarques préparées.

Lorsqu’il a été élu, le député libéral avait promis d’emblée de revenir auprès de ses collègues avec des plans pour lutter contre ce qu’il considérait comme un déclin de l’ordre et du décorum dans ce qu’il a appelé le « sanctuaire de la démocratie ».

Alors qu’il parcourait son discours sur les méfaits du chahut et sur la façon dont il avait remarqué une «détérioration du décorum collectif dans cet endroit», le chahut s’est répandu sur les bancs de l’opposition.

À un moment donné, le député conservateur Chris Warkentin s’est levé pour demander si Fergus faisait de l’obstruction systématique et pour informer la Chambre combien de temps ses remarques prendraient.

« Cela continuera pendant le temps qu’il faudra », a répondu le Président.

Et ainsi de suite, s’engageant à chercher des moyens d’améliorer le ton et la teneur de la Chambre, tout en demandant à tous les députés de l’aider dans cet objectif en assumant la responsabilité d’être respectueux et de ne pas noyer leurs collègues. Cependant, au cours de ses remarques, il a fait face à davantage de chahut.

« Le chahut excessif, perturbateur et bruyant doit être atténué. Le chahut occasionnel a toujours fait partie de nos débats, et un commentaire léger ou intelligent améliorera souvent le débat plutôt que de le nuire », a déclaré Fergus.

« Cependant, bien trop souvent, le chahut est grossier et grossier, destiné à intimider, insulter ou étouffer les autres. Les députés ont le droit d’être entendus et d’entendre les débats qui se déroulent autour d’eux. Le désordre fréquent et fastidieux qu’il crée doit arrêter. »

Fergus a terminé en remerciant les députés « pour leur attention », tout en s’engageant à poursuivre les discussions avec tous les partis pour améliorer leur comportement parlementaire.

Une fois que tout a été dit et fait, la période des questions a débuté à 14 h 45 HAE, avec 30 minutes de retard.