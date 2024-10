Le président géorgien accuse la Russie d’avoir mené une « opération spéciale » pour s’immiscer dans ses élections

La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, a affirmé dimanche que son pays avait été victime d’une « opération spéciale » russe, alors qu’elle se tenait aux côtés de l’opposition géorgienne pour déclarer qu’elle ne reconnaissait pas les résultats des élections législatives.

Elle a appelé les Géorgiens à se rendre dans la rue principale de la capitale Tbilissi lundi à 19 heures, heure locale, pour protester contre le résultat, qu’elle considère comme une « falsification totale, un vol total de vos votes ». Elle s’est exprimée au lendemain d’élections qui pourraient décider de la place de la Géorgie en Europe.

La Commission électorale centrale du pays a déclaré dimanche que le parti au pouvoir, Georgian Dream, avait obtenu 54,8 pour cent des voix samedi, avec près de 100 pour cent des bulletins comptés.

Les observateurs électoraux européens ont déclaré que l’élection s’était déroulée dans un environnement de « division » marqué par des intimidations et des cas de violence physique qui ont miné le résultat du vote.

La campagne préélectorale dans ce pays du Caucase du Sud de 3,7 millions d’habitants – une ancienne république soviétique limitrophe de la Russie – a été dominée par la politique étrangère et marquée par une âpre lutte pour les votes et des allégations de campagne de diffamation.

Les Géorgiens votent samedi dans un bureau de vote à Tbilissi. (Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images)

Les premiers chiffres suggèrent que le taux de participation est le plus élevé depuis que le parti au pouvoir a été élu pour la première fois en 2012.

Les responsables de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont déclaré dimanche qu’ils étaient préoccupés par le déroulement des élections, notamment l’achat de voix, le vote double, la violence physique et l’intimidation.

Georgian Dream a utilisé une rhétorique hostile et « a encouragé la désinformation russe » et les théories du complot avant les élections dans le but de « saper et manipuler le vote », a déclaré Antonio Lopez-Isturiz White de l’OSCE.

Les observateurs électoraux géorgiens, qui ont posté des milliers d’observateurs à travers le pays, ont signalé de multiples violations et déclaré que les résultats « ne correspondent pas à la volonté du peuple géorgien ».

Des observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe assistent dimanche à une réunion d’information sur les élections législatives en Géorgie, à Tbilissi. (Irakli Gedenidze/Reuters)

Georgian Dream est devenu de plus en plus autoritaire, adoptant des lois similaires à celles utilisées par la Russie pour réprimer la liberté d’expression. Bruxelles a suspendu indéfiniment le processus d’adhésion de la Géorgie à l’Union européenne en raison d’une « loi russe » adoptée en juin.

Bidzina Ivanishvili, le milliardaire fondateur de Georgian Dream qui a fait fortune en Russie, a revendiqué la victoire presque immédiatement après la clôture des élections, déclarant : « Il est rare au monde qu’un même parti obtienne un tel succès dans une situation aussi difficile ». Il s’était engagé avant les élections à interdire les partis d’opposition en cas de victoire de son parti.

Tina Bokuchava, présidente du parti d’opposition Mouvement national uni (UNM), a accusé la commission électorale d’exécuter le « sale ordre » d’Ivanishvili et a déclaré qu’il « avait volé la victoire au peuple géorgien et ainsi volé l’avenir européen ».

Tina Bokuchava, présidente du parti d’opposition Mouvement national uni, s’adresse dimanche aux médias au siège du parti à Tbilissi. (Vano Shlamov/AFP/Getty Images)

Elle a indiqué que l’opposition ne reconnaîtrait pas les résultats et « se battra comme jamais auparavant pour reconquérir notre avenir européen ».

Le parti UNM a déclaré que son siège avait été attaqué samedi, tandis que les médias géorgiens ont rapporté que deux personnes avaient été hospitalisées après avoir été attaquées devant des bureaux de vote.

Certains Géorgiens se sont plaints d’actes d’intimidation et de pressions les incitant à voter pour le parti au pouvoir.

Les partisans du Rêve géorgien, le parti au pouvoir en Géorgie, brandissent les drapeaux du pays et du parti depuis leurs voitures après l’annonce des résultats des urnes, samedi à Tbilissi. (Zourab Javakhadze/Reuters)

Georgian Dream a obtenu sa part de voix la plus élevée – avec près de 90 pour cent – ​​dans la région de Javakheti, dans le sud de la Géorgie, à 135 kilomètres à l’ouest de la capitale, où il n’a réussi à obtenir plus de 44 pour cent des voix dans aucune circonscription.

Avant les élections, l’Associated Press s’est rendu dans la région, où de nombreuses personnes sont d’origine arménienne et parlent arménien, russe et partiellement géorgien. Certains électeurs ont suggéré que les autorités locales leur avaient expliqué comment voter, tandis que plusieurs se demandaient pourquoi la Géorgie avait besoin d’une relation avec l’Europe et suggéraient qu’elle ferait mieux de s’allier à Moscou.

Selon les sondages, environ 80 pour cent des Géorgiens sont favorables à l’adhésion à l’UE, et la constitution du pays oblige ses dirigeants à poursuivre leur adhésion à ce bloc et à l’OTAN. Beaucoup craignent que le rêve géorgien n’entraîne le pays vers l’autoritarisme et ne tue les espoirs de devenir membre de l’UE.