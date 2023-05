Nayib Bukele d’El Salvador a juré d’éliminer les gangs quoi que dise la « communauté internationale »

Le président Nayib Bukele du Salvador a condamné mercredi les organisations à but non lucratif occidentales exprimant leurs inquiétudes face à la répression de son gouvernement contre les gangs criminels, après qu’un policier a été tué dans une embuscade.

« Faites savoir à toutes les ONG des ‘droits de l’homme’ que nous allons anéantir ces meurtriers sanglants et leurs collaborateurs. Nous les mettrons en prison et ils ne sortiront jamais », Bukélé a dit sur Twitter.

« Nous ne nous soucions pas de vos reportages remplis de chagrin, de vos journalistes rémunérés, de vos politiciens fantoches ou de votre fameuse « communauté internationale » qui ne s’est jamais souciée de notre peuple », a ajouté le président. « Nous allons guérir notre pays et éliminer complètement ce fléau. Emmenez vos ordonnances ratées ailleurs.

Ses commentaires sont intervenus à la suite d’une embuscade mardi dans laquelle un membre de la police nationale a été tué par des membres d’un gang criminel à Nueva Concepcion, une ville de la province septentrionale de Chalatenango.

Furieux après la mort de « l’un de nos héros » Bukele a appelé le « droits humains » foule de ne rien dire, parce qu’ils ne se soucient que des droits des criminels.

« Ce meurtre lâche ne restera pas impuni. Nous allons leur faire payer cher ce qu’ils ont fait. il tweetépromettant de maintenir l’état d’urgence jusqu’à ce que le fléau des gangs soit « complètement éliminé ».

Pas plus tard que la semaine dernière, Bukele avait célébré 365 jours complets sans aucun homicide au Salvador, une nation de 6,5 millions d’habitants située sur les rives de l’océan Pacifique. La séquence n’était pas contiguë, mais cumulative au cours des quatre années de sa présidence – mais était néanmoins considérée comme une réalisation massive, étant donné qu’au cours des 15 années précédant son entrée en fonction en 2019, il n’y avait eu que deux jours sans meurtre en Amérique centrale. pays.

En raison de la violence des gangs, jusqu’en 2016, El Salvador était considéré comme le pays le plus violent du monde qui n’était pas réellement en guerre. Bukele a déclaré l’état d’urgence en mars 2022, lançant une guerre contre « terroriste » gangs criminels tels que Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18. Son gouvernement a emprisonné plus de 65 000 membres présumés de gangs, dont la plupart attendent leur procès. Bukele a également commandé une méga-prison à sécurité maximale pouvant contenir jusqu’à 40 000 personnes, dans le but de retirer à vie les membres de gangs les plus violents de la société.

Les gouvernements occidentaux et les ONG ont critiqué la répression comme violant les droits humains des criminels présumés et faisant d’El Salvador un « état policier. »