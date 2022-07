Le président français termine sa tournée africaine en Guinée-Bissau

BISSAU, Guinée-Bissau – Le président français Emmanuel Macron a conclu jeudi une tournée africaine dans trois pays en Guinée-Bissau qui l’a vu s’engager à financer l’éducation et le développement économique ainsi qu’un soutien militaire pour lutter contre l’extrémisme en Afrique de l’Ouest et du Centre.

L’Afrique de l’Ouest est confrontée à des défis sécuritaires avec une augmentation des attaques extrémistes et plusieurs coups d’État et tentatives de prise de pouvoir depuis août 2020.

Macron, lors d’une conférence de presse après sa rencontre, a déclaré avoir discuté des relations bilatérales et de la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, qui ont tous connu des coups d’État.

« Nous avons longuement évoqué le risque de déstabilisation que la situation au Sahel fait peser sur toute la région ouest-africaine. Et j’ai réitéré la détermination de la France, tout d’abord, à rester engagée au Sahel et dans la région », a-t-il dit, ajoutant que la France pourrait venir soutenir les armées avec des formations et des équipements et des missions conjointes.