Le président français Macron rencontre Elon Musk pour discuter de la réglementation des médias sociaux

Le président français Emmanuel Macron a rencontré le milliardaire Elon Musk pour clôturer sa visite aux États-Unis cette semaine.

Macron a passé une heure à parler avec Musk, actuel PDG et propriétaire de Twitter, et le couple a discuté d’un certain nombre de sujets, des objectifs d’énergie verte aux préoccupations concernant la modération du contenu sur les réseaux sociaux.

“Conformément à notre ambition de décarboner et de réindustrialiser la France et l’Europe, j’ai discuté aujourd’hui avec @elonmusk des futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries”, a écrit Macron sur Twitter à propos des pourparlers “clairs et honnêtes”. .

« Politiques d’utilisation transparentes, renforcement significatif de la modération des contenus et protection de la liberté d’expression : des efforts doivent être faits par Twitter pour se conformer à la réglementation européenne », a également écrit Macron après la réunion.

Le couple s’est rencontré à la Nouvelle-Orléans, marquant la première visite présidentielle française dans la ville depuis 1976 et seulement la troisième depuis la célèbre visite de Charles de Gaulle en 1960. Macron a déjà rencontré le président Biden et des législateurs, dont Kevin McCarthy, jeudi.

“Cette visite d’Etat nous permet de mettre la France, et avec la France Europe, au coeur de l’agenda américain. C’est une bonne chose”, a déclaré Macron aux journalistes en français, selon une traduction de pool reporters.

L’accent mis sur la réglementation des médias sociaux s’est accentué après l’achat par Musk de la plate-forme de médias sociaux. Les semaines qui ont suivi sa prise de contrôle se sont avérées tumultueuses, menant à la suspension par Musk de Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, et à la publication de communications internes concernant le rapport sur l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Plus tôt cette semaine, Thierry Breton, le commissaire européen chargé de la politique numérique, a déclaré à Musk que Twitter devra intensifier considérablement ses efforts pour se conformer aux nouvelles règles connues sous le nom de loi sur les services numériques qui entreront en vigueur l’année prochaine ou risquent de lourdes amendes ou même une interdiction dans le bloc continental.

Macron a souligné les changements de politique de Twitter comme un “gros problème” lors d’une interview sur “Good Morning America”, affirmant qu’il ferait pression pour “plus de réglementation”.

“La liberté d’expression et la démocratie reposent sur le respect et l’ordre public. Vous pouvez manifester, vous pouvez avoir la liberté d’expression, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais il y a des responsabilités et des limites”, a-t-il déclaré.

Musk a fait au moins une promesse à Macron, assurant au dirigeant français que Twitter continuera de participer au sommet de l’appel à l’action de Christchurch, qui vise à éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

“Elon Musk a confirmé la participation de Twitter à l’appel de Christchurch. Il n’y a nulle part de place pour les contenus terroristes et extrémistes violents”, a tweeté Macron.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.