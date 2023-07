Le président français Macron appelle à l’ordre et au calme au milieu des troubles après le meurtre par la police d’un garçon de 17 ans

Le président Emmanuel Macron a appelé jeudi à l’ordre et au calme, et à des efforts pour s’attaquer aux racines de plusieurs jours de troubles dans toute la France qui ont été déclenchés par le meurtre par la police d’un garçon de 17 ans.

Le policier accusé de la mort par balle de l’adolescente Nahel Merzouk est en garde à vue pour homicide volontaire, et un juge de Versailles a rejeté jeudi sa demande de libération dans l’attente d’un complément d’enquête.

« Nous avons tous vécu un moment important dans la vie de notre nation », a déclaré Macron dans la ville méridionale de Pau, au bord des Pyrénées. Il a dit que la France a maintenant besoin « d’ordre, de calme, d’unité. Et puis de travailler sur les causes profondes de ce qui s’est passé ».

PARIS SAINT-GERMAIN INCENDIE CHRISTOPHE GALTIER APRÈS UNE SAISON DÉCEVANTE

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il n’a pas abordé quelles sont ces causes. Le dirigeant français a accusé les parents de jeunes émeutiers et les réseaux sociaux, dont TikTok et Snapchat, d’avoir alimenté la violence qui s’est propagée à environ 500 villes et villages.

Certains militants, ainsi que des habitants des quartiers à faible revenu où la violence a commencé, affirment que le meurtre était la dernière preuve de brutalités policières systématiques et sans réponse. discrimination raciale en France. Merzouk était d’origine nord-africaine.