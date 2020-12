PARIS – Le président français Emmanuel Macron a été testé positif pour le coronavirus et travaillera de manière isolée la semaine prochaine, incitant les autres dirigeants européens qu’il a rencontrés à prendre des mesures de précaution et compliquant les efforts de l’Europe pour surmonter une deuxième vague paralysante de la pandémie.

Le palais présidentiel de l’Élysée a annoncé la maladie sans clarifier les symptômes de M. Macron ni la gravité de son état. En tant que l’un des plus jeunes dirigeants d’Europe, à 42 ans, le président ne fait pas partie des plus vulnérables au virus, mais ses effets sont connus pour être imprévisibles. Dans quelle mesure le bureau présidentiel sera ouvert à propos de sa condition au fur et à mesure de son évolution, reste une question ouverte.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré: «Tard hier soir, le président a commencé à ressentir des symptômes semblables à Covid-19. Il s’est immédiatement isolé et a fait un test PCR. Le résultat nous a été communiqué ce matin. Il a ajouté que des efforts étaient en cours grâce à la recherche des contacts pour identifier toute personne ayant récemment rencontré M. Macron.