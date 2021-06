Le président français Emmanuel Macron soutient N’Golo Kanté pour le Ballon d’Or

Le président français Emmanuel Macron est la dernière voix à pousser N’Golo Kanté à remporter le Ballon d’Or cette année.

S’adressant jeudi à la radio française RMC depuis le centre d’entraînement de l’équipe à Clairefontaine où il a rendu visite à l’équipe nationale, Macron a fait l’éloge du milieu de terrain de Chelsea.

« N’Golo Kanté est un grand joueur, comme Kylian Mbappe et il est un exemple. Il est un exemple pour la jeunesse du pays. Quand on reverra la saison que Kanté a eu avec son club, et j’espère le Ballon d’ Ou trop et je suis sûr de ce qu’il fera dans cet Euros », a déclaré Macron dans l’émission « Haut du pied ».

« Lui et Kylian sont aussi de bonnes personnes, avec des valeurs d’effort et d’unité. Ils sont fidèles aux clubs d’où ils viennent. Et je pense que c’est très important pour le pays parce que le sport est toujours plus grand que le simple sport. »

Kante, 30 ans, a été exceptionnel en 2021 et est l’un des principaux prétendants au prix prestigieux qui est décerné sur une année civile et non sur une saison.

Lors de sa visite, Macron a passé du temps avec Les Bleus et leur entraîneur-chef Didier Deschamps, comme il l’avait fait avant la Coupe du monde 2018. Il leur a dit, comme il l’a fait il y a trois ans, de ramener le trophée à la maison, de ne jamais abandonner et d’être une équipe pour tout le pays.