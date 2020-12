Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au COVID-19, le palais présidentiel du pays, connu sous le nom d’Elysée, a déclaré jeudi dans un communiqué.

Macron est le dernier grand leader mondial à être infecté par le coronavirus après le président Donald Trump, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président brésilien Jair Bolsonaro. Johnson était gravement atteint de la maladie avant de se remettre.

Ambrose Dlamini, Premier ministre d’Eswatini, la minuscule monarchie voisine de l’Afrique du Sud, est le seul leader mondial à être décédé des suites du COVID-19. Il avait 52 ans.

Les présidents et premiers ministres d’Arménie, de Bolivie, du Guatemala, du Honduras et de Russie ont été infectés. Un assistant principal du président nigérian Muhammadu Buhari est décédé du virus en avril. Des dizaines de fonctionnaires et d’associés de la Maison Blanche ont été testés positifs.

Macron, 42 ans, s’auto-isolera pendant sept jours et continuera à travailler, indique le communiqué.