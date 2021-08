Les propos du dirigeant français sont intervenus à l’ouverture d’une conférence internationale de collecte de fonds, qui vise à obtenir au moins 350 millions de dollars pour aider le pays en difficulté à se remettre.

Malgré l’effort international pour aider la nation à faire face aux troubles exacerbés par l’explosion de Beyrouth en août 2020, Macron a averti que toute collecte de fonds ne serait pas présentée comme un « chèque en blanc pour le système politique libanais » jusqu’à ce que les fonctionnaires corrigent leurs propres échecs.

Les dirigeants libanais semblent parier sur une stratégie de blocage, ce que je regrette et je considère comme un échec historique et moral.

L’explosion d’août 2020 a détruit de grandes parties de la principale ville portuaire de l’ancienne colonie française, tuant plus de 200 personnes et en blessant plus de 7 500. Les retombées de l’explosion ont entraîné la démission du gouvernement en place, créant un vide politique qui n’a pas été comblé, aucun nouveau gouvernement permanent n’ayant été formé au cours des 12 mois qui ont suivi.

Le président libanais, Michel Aoun, qui a comparu lors de la vidéoconférence, a réitéré les inquiétudes de Macron concernant l’échec du gouvernement par intérim qui a été nommé dans l’espoir de stabiliser la nation. Appelant à l’unité au niveau national, Aoun a exhorté les responsables à travailler ensemble pendant que le Liban « traverse actuellement les moments les plus difficiles. »

La semaine dernière, Aoun a nommé l’homme d’affaires Najib Mikati comme nouveau Premier ministre désigné après la démission de l’ancien Premier ministre par intérim Saad Hariri, n’ayant pas réussi à sortir de l’impasse politique dans le pays. Après sa nomination, Mikati a abordé les offres d’aide internationales, déclarant « avec la coopération du président, nous formerons un gouvernement selon l’initiative française. »

