Le président finlandais s’exprime sur la candidature à l’OTAN sans la Suède

L’idée d’offres séparées aurait été soulevée en raison d’une querelle diplomatique avec Türkiye

Helsinki est toujours déterminé à rejoindre l’OTAN aux côtés de Stockholm, a déclaré le président finlandais Sauli Niinisto. Les deux pays nordiques ont postulé en tandem, mais en raison des différences dans leurs relations avec le membre de l’alliance Türkiye, leurs offres peuvent être examinées séparément par Ankara.

« Nous avons reçu différents signaux de Türkiye. Notre position est claire : nous rejoindrons l’OTAN avec la Suède. Notre objectif est que la Finlande et la Suède avancent ensemble », a déclaré Sauli Niinisto mardi, lors d’une conférence de presse conjointe avec la gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

La Finlande et la Suède ont toutes deux annoncé leur candidature à l’adhésion à l’OTAN après que la Russie a lancé l’opération militaire en Ukraine en février de l’année dernière. La Turquie et la Hongrie sont les deux derniers États membres de l’OTAN qui n’ont pas encore ratifié les candidatures de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’alliance. Des problèmes sont survenus après que le politicien d’extrême droite danois Rasmus Paludan, qui détient également la nationalité suédoise, a organisé une manifestation à Stockholm et brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie le mois dernier. Le rallye a été officiellement approuvé par les autorités suédoises, malgré les avertissements répétés de Türkiye. Pour cette raison, Ankara freine la candidature de Stockholm à l’OTAN, la Finlande étant prise entre deux feux.

Citant des sources privilégiées, le quotidien Iltalehti a écrit lundi que le gouvernement finlandais était prêt à rejoindre l’alliance militaire sans Stockholm.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré fin janvier : « Nous pouvons répondre différemment à la Finlande si nécessaire. La Suède sera choquée lorsque nous donnerons une réponse différente pour la Finlande. Erdogan a ajouté qu’Helsinki ne devrait pas “faire les mêmes erreurs” comme leur voisin.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré mardi que Stockholm était prêt à parler à Ankara lorsqu’il sera prêt.